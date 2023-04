Raffaella Fico “Scudetto al Napoli? Bagno in costume sul lungomare”/ La promessa…

L’ex gieffina Raffaella Fico ha raccontato del suo passato in una nuova intervista, in particolare di quando era ancora una studentessa, sulla scia della sua partecipazione al programma di Italia 1 Back to School. Raffaella ha ricordato di quando frequentava il liceo in provincia di Napoli, dei suoi giorni come studentessa, di cosa amava di più e cosa meno.

ALFONSO E ANTONIETTA, GENITORI RAFFAELLA FICO/ "Morte di mamma ha lasciato un vuoto"

Giovedì 20 aprile andrà in onda la puntata dello show presentato da Federica Panicucci, in cui Raffaella Fico si è messa alla prova, tornando sui banchi di scuola, facendo tornare alla mente quei giorni spensierati in cui frequentava il liceo, confessando che è stata un’esperienza non proprio facile dopo tanti anni lontana dalle classi didattiche. Ma com’era nella realtà da giovane studentessa? Ecco cosa ha raccontato a Il Tempo.

MARIO BALOTELLI, EX COMPAGNO RAFFAELLA FICO/ "Ora come fratelli, con Pia è presente"

Raffaella Fico e la sua infanzia “Scuola? Ho dei bellissimi ricordi…”

In un ‘intervista rilascia a Il Tempo, Raffaella Fico si è raccontata, svelando qualche piccola curiosità sul suo passato scolastico. La showgirl è originaria di Casalnuovo, in provincia di Napoli, ed è lì che ha frequentato tutte le scuole, tra cui anche il liceo socio-pedagogico che però, a causa del lavoro, non è riuscita a concludere.

Di quel periodo, Raffaella Fico ricorda di essere stata una brava studentessa, ma non proprio una di quelle che si definiscono “modello”: “Riuscivo bene in alcune materie. Ero brava in storia dell’arte. Ero un asino in matematica, lo confesso. Una materia che non mi è mai entrata in testa”. Insomma, una studentessa normale si può dire, con materie in cui riusciva di più e in altre meno. Attualmente si cimenta con la figlia Pia aiutandola a fare i compiti, la sua unica bambina avuta dalla relazione con Mario Balotelli.

Chi è Piero Neri, ex fidanzato Raffaella Fico/ "Si è rivelato una delusione…"

Raffaella Fico ha anche ricordato come il Grande Fratello, a cui partecipò per la prima volta nel 2008 le ha letteralmente cambiato la vita: “Ho dei bellissimi ricordi…la prima volta ero una ragazzina, venivo dalla provincia…mi cambiò la vita, non potevo più girare per strada e fu una svolta professionale”.

Raffaella Fico e la passione per il calcio

Durante l’intervista a Il Tempo, Raffaella Fico ha anche parlato del possibile scudetto che il Napoli, la squadra del suo cuore, potrebbe vincere. Sappiamo che la squadra partenopea è prima in classifica nel campionato di Serie A e a breve sarà annunciato l’esito di questa stagione, che probabilmente vedrà il Napoli vincere lo scudetto.

Raffaella ha rivelato di essere appassionata di calcio, soprattutto per la sua squadra, come la maggior parte dei suoi concittadini. Infatti, ha detto: “La mia gente la passione per il tifo ce l’ha nel sangue e anche io devo dire che sono affascinata dal calcio del Napoli come tifosa”. Ricorda, inoltre, di aver fatto una scommessa in caso di vittoria: ha promesso di fare un bagno in costume sul lungomare della città di Napoli, che di certo scoppierà di felicità se la squadra vincesse lo scudetto: “Sarebbe una grande gioia per tutta la città, ovunque si percepisce l’amore vero per la squadra”. Scopriremo presto se Raffaella Fico manterrà la promessa, intanto la showgirl si impegna su progetti futuri, che nei prossimi mesi annuncerà a tutti i suoi fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA