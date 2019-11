Raffaella Fico/ “Ses*o prima delle partite? Io sono più energica. Mario Balotelli…”

Anche Raffaella Fico commenta i consigli di Antonio Conte sul sesso prima delle partite. Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, che suggerisce ai suoi giocatori di far durare il meno possibile i rapporti sessuali e di stare sotto per non affaticare i muscoli, hanno fatto molto discutere. Ma l’ex fidanzata di Mario Balotelli non è d’accordo con il tecnico. «Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l’uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio». La modella ne ha parlato a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. La showgirl precisa che il suo punto di vista è quello di donna e quindi ribadisce: «Io da donna mi sento più energica, poi non so…». Quando le viene chiesto se all’epoca della relazione con Mario Balotelli seguivano la “cura” Conte, Raffaella Fico preferisce non sbilanciarsi. «Queste sono cose intime e personali». E quindi “dribbla” le domande come un calciatore dovrebbe fare con un avversario…

RAFFAELLA FICO, IL SESSO PRIMA DELLE PARTITE E MARIO BALOTELLI…

Ma tiene banco anche la frase di Cellino sul colore della pelle di Mario Balotelli. Un’espressione che il presidente del Brescia ha bollato come battuta, ma che da molti è stata ritenuta infelice e per questo ha scatenato un’ondata di indignazione. E infatti l’ex fidanzata dell’attaccante a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, si è allineata con chi ha criticato Cellino. «Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un’uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute». Dopo aver fornito il suo parere sulle dichiarazioni del presidente del Brescia che hanno suscitato molte polemiche, Raffaella Fico parla del futuro dell’ex compagno, da cui ha avuto la figlia Pia. Se alla domanda riguardo l’addio al Brescia risponde con un «Non lo so», a quella sull’eventualità che si trasferisca in Turchia o a Toronto replica: «Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla».

