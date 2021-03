Raffaella Fico/ “Tifosa del Monza? No, il mio cuore è azzurro, non tradirei mai”

Raffaella Fico tra gli ospiti della prima puntata di “Game of Games“, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Rai1. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi è pronta per una nuova avventura che la vede protagonista questa volta in radio nel programma “La paranza del sabato”. “Insieme a Gaetano Gaudiero saremo in onda con ‘La paranza del sabato’ dalle 9:00 alle 12:00, tratteremo di attualità e non solo, ci saranno tante sorprese e tutorial. Ci rapporteremo con le persone che ci seguono. Se dovessero farmi qualche domanda parleremo anche di quello, sono una grande tifosa del Napoli” – ha raccontato la showgirl intervistata da Radio Marte. La Fico ha poi parlato dell’ex fidanzato Mario Balotelli e del suo possibile arrivo al Napoli: “non devono chiederlo a me, sono cose societarie! Le persone hanno sempre modo di potersi riscattare. Non credo ma mai dire mai. Tifosa del Monza? No, il mio cuore è azzurro, non tradirei mai la mia squadra”.

Chi ha rapito Denise Pipitone? La storia/ Scomparsa, dove si trova e come sarebbe oggi

Raffaella Fico sul Napoli: “sono fiduciosa, la squadra si è risollevata”

Non solo showgirl, Raffaella Fico è anche una grandissima tifosa del Napoli. Proprio sulla squadra azzurra ha detto: “sono fiduciosa, dopo che la squadra si è risollevata. E’ stata sfortunata a causa degli infortuni ma c’è la possibilità di recuperare e spero che ci possano sorprendere. Gattuso sì o no? Non mi colloco, ma i tifosi del Napoli sono esigenti. Siamo molto calorosi e seguiamo il tifo in un altro modo. Gattuso ha avuto un suo periodo non brillante, anche a causa dei problemi di salute. Tenerlo? Io darei sempre una seconda chance alle persone, alla fine lavora bene. Sarri? Lo conosciamo bene, un terreno già coltivato”. Infine la showgirl ha parlato della sua nuova esperienza in radio precisando: “voglio farmi conoscere meglio e soprattutto: voglio farmi conoscere, finalmente. Voglio raccontarmi per quello che sono veramente. Una donna come ce ne sono milioni in Italia e che spesso vengono tritate da pregiudizi e superficiali conclusioni”.

LEGGI ANCHE:

Max Giusti/ "Gli anni a Discovery Channel e su Nove sono stati fantastici"GAME OF GAMES, SIMONA VENTURA/ Diretta, concorrenti e giochi: Moser "Grandi risate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA