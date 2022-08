Raffaella Fico, vacanze da single dopo l’addio a Piero Neri/ Con la figlia Pia…

Raffaella Fico, vacanze da single dopo l’addio a Piero Neri

A quasi un anno dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove confessò di essere innamorata di Piero Neri, Raffaella Fico è tornata ufficialmente single. Ad annunciarlo è stata lei stessa rispondendo ad una serie di domande dei fan su Instagram. “L’ho lasciato. Non sono più fidanzata. Una brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione”, ha svelato ai fan spiazzando tutti. Dopo aver sognato un amore da favola, la Fico è così tornata ad essere single.

Sui social si mostra in splendida forma, sempre più bella come sottolineano i fan e con il cuore occupato dall’unico, grande amore della sua vita ovvero la figlia Pia. Proprio con lei, Raffaella ha trascorso le vacanze rilassandosi e godendosi la serenità del loro rapporto.

Raffaella Fico e la figlia Pia: vacanze in barca

Belle e rilassate, Raffaella Fico e la figlia Pia, nata nel 2012 dall’amore, poi finito, con Mario Balotelli, hanno trascorso l’estate in totale relax. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 31 agosto, pubblica poche foto di mamma e figlia che si divertono in barca prima di concedersi un pranzo presso un ristorante di Ischia che offre una vista mozzafiato.

Raffaella, dunque, si sta dedicando totalmente a sua figlia come ha fatto sin dal giorno in cui è nata. Innamoratissima di Pia che cresce a vista d’occhio ed è sempre più bella esattamente come la mamma, Raffaella, dopo il Grande Fratello Vip 6 si era allontanata dalla tv dedicandosi alla famiglia e alla storia d’amore con Piero Neri oggi finita. Nel futuro della Fico, dunque, ci sarà nuovamente la tv?

