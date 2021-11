Raffaella Fico Vs Soleil “Denuncia? Gli avvocati ci lavorano”/ “Sto con Delia Duran!”

Raffaella Fico torna a pungere Soleil Sorge. Lo fa in diretta su Canale 5, nel corso dell’appuntamento di Pomeriggio 5 che anticipa la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Barbara D’Urso ha ricordato della denuncia che la Fico ha rivelato di voler fare ai danni della Sorge e le ha dunque chiesto se conferma e se ci sono novità in merito; Raffaella non si tira indietro, dichiarando in diretta che: “Posso solo dire che gli avvocati ci stanno lavorando a seguito della sue affermazioni poco carine, per non dire altro”.

Soleil Sorge confessa "Vorrei restare ancora nella casa"/ Svelata l'identità del fidanzato

In studio si è dunque parlato anche del confronto che c’è stato venerdì in diretta tra Delia Duran e Soleil Sorge. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha dunque chiesto proprio a Raffaella Fico con quale delle due donne si schiera in merito a quella discussione. Piuttosto palese la risposta dell’ex gieffina.

Fidanzato misterioso Soleil Sorge, chi è?/ Lei "Lo conosco da 4 anni, quest’estate…"

Raffaella Fico appoggia Delia Duran: “Soleil ha un atteggiamento del tutto sbagliato!”

“Sto dalla parte di Delia, non ce n’è per nessuno!”, ha ammesso Raffaella Fico in diretta a Pomeriggio 5. “Lei gatta morta? Secondo me è stato un atteggiamento del tutto sbagliato!”, ha quindi aggiunto. Per poi concludere con una nuova stoccata a Soleil: “Di base bisogna rispettare, all’interno della Casa c’è un uomo sposato… ognuno poi la pensa a modo suo, fa quello che ritiene opportuno. Io non lo avrei fatto, avrei rispettato sia il marito che la moglie. Poi lei è anche fidanzata e mi sembrava anche molto innamorata…”

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge choc "Lo sposerei domani e già lo sa"/ La rivelazione dopo gli aerei dal fidanzato misterioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA