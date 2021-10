Raffaella Fico vs Soleil Sorge “Vipera e falsa”/ Gf Vip 2021: su Sonia Bruganelli…

Raffaella Fico vs Soleil Sorge dopo eliminazione

Raffaella Fico si è scagliata duramente contro Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021. Eliminata dalla Casa, la showgirl ha spiegato così la sua uscita: «Sono stata me stessa fino alla fine, mi sono esposta, mi sono messa in gioco. Non si può piacere a tutti, è un gioco». Quindi, si è confrontata con Sonia Bruganelli: «Conti in sospeso? No, ha espresso la sua opinione e io non la condivido. Ci tengo a dire che non ho mai avuto nulla contro Soleil, ma percepisco che non è vera». Così Raffaella Fico si è lasciata andare a diversi attacchi contro l’influencer: «Per me è finta in tutto quello che fa, non mi trasmette niente e io sono molto sensibile».

Raffaella Fico “Soleil Sorge non mi arriva al cuore”

Solo il 23% dei telespettatori ha “salvato” Raffaella Fico che per questo motivo è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2021. Nello studio è partita all’attacco di Soleil Sorge: «A me lei non piace, non mi arriva al cuore». In merito alla reazione di Soleil dopo l’annuncio della sua eliminazione: «Abbiamo visto quanto è vipera e falsa». Inoltre, non ritiene che abbia contenuti da condividere: «Da quando siamo entrate si parla di lei per Gianmaria, per la gelosia che nutre per Sophie (Codegoni, ndr) e non ha raccontato nulla di sé». Quindi, ha preso le distanze: «Io ho portato me stessa, lei è la falsità in persona. Non le ho mai sentito raccontare nulla. A me non convince».

