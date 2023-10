Raffaella Longobardi morsa da un pappagallo a La vita in diretta/ La reazione esilarante di Alberto Matano

Raffaella Longobardi e l’incidente con il pappagallo a La vita in diretta

Raffaella Longobardi è una delle inviate storiche de La vita in diretta. In ogni puntata de La vita in diretta è la protagonista di un servizio e, spesso, si ritrova a dover gestire anche degli imprevisti. E’ quanto accaduto durante un collegamento da Gragnano, comune campano. L’inviata de La vita in diretta ha raccontato la storia di un condominio dove venti famiglie hanno deciso di vivere come una comunità condividendo tutto, anche gli animali.

Non solo cani e gatti, per i condomini, ma anche un simpatico pappagallo che, però, alla vista delle telecamere e del microfono di Raffaella Longobardi, si è mostrato particolarmente nervoso e, per paura o per difesa, ha reagito mordendo proprio l’inviata della trasmissione di Raiuno.

La reazione di Alberto Matano

Polly, questo il nome del pappagallo, sarebbe in grado di esprimere la propria simpatia per la squadra di calcio del Napoli urlando “Forza Napoli”. Durante il servizio per La vita in diretta, la Longobardi ha provato ad avvicinarsi alla gabbia dell’animale per accarezzarlo, ma la reazione del pappagallo non è stata quella che la giornalista si aspettava. “Ahia! Mi ha pizzicato. Oddio! Ti giuro che mi ha morso”, ha detto mentre dallo studio, di fronte a tale scena, Alberto Matano si è lasciato andare ad una contagiosa risata.

In studio, tra i vari ospiti, c’era anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha promesso all’inviata una copertina del suo settimanale se dovesse tornare a Gragnano provando a riavvicinarsi nuovamente al pappagallo.

