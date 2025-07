Raffaella Mennoia si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Temptation Island e ha ammesso che parteciperebbe con il compagno Alessio Sakara.

Raffaella Mennoia si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Da tantissimi anni affianca Maria De Filippi nelle sue trasmissioni nei panni di autrice, parlando di lei ha detto che è il filo conduttore di molte vite ed è una cosa che lei non dimentica. Ha ammesso che è molto faticoso lavorare con lei perché lavorano tantissimo, però credono che questo sia il modo giusto per fare programmi che funzionano.

Da poco è approdata su Canale 5 una nuova edizione di Temptation Island e come accade ogni anno sta conquistando un incredibile successo. Moltissimi telespettatori restano incollati al televisore per scoprire cosa accade alle coppie. Stasera andrà in onda la seconda puntata e non vedono l’ora di vedere che piega prenderanno le varie vicende nel villaggio.

Raffaella Mennoia parla di Temptation Island poi confessa che parteciperebbe al reality

Ogni edizione di Temptation Island in termini di ascolti conquista sempre un successo pazzesco, l’autrice del programma pensa che sia anche dovuto al fatto che la gente da casa si immedesima e pensa a come agirebbe in quelle circostanze. Sul reality dei sentimenti ha fatto sapere che i casting iniziano a fine febbrario, quindi per capire chi fa il furbo hanno a disposizione più di tre mesi.

A detta sua certe cose le capisce all’istante ora che ha trent’anni di esperienza alle spalle, si accorge con facilità di chi si presenta a Temptation Island per motivi diversi e fino ad ora non le è mai successo di pensare che qualcuno fosse fake. Raffaella Mennoia ha spiegato che le coppie devono superare quattro provini, parlano con loro separatamente e incrociano i racconti. Inoltre, hanno bisogno di prove come messaggi e foto. L’autrice si è lasciata poi sfuggire un’inaspettata confessione che riguarda il suo compagno Alessio Sakara. Quando le è stato chiesto se parteciperebbe al reality ha detto: “Certo, ho parecchie cosette che vorrei capire, ma non so se lui ci verrebbe!”

