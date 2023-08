Raffaella Mennoia “Alessio Sakara? Stiamo insieme da anni”/ “Conta stare con qualcuno che va nella stessa…”

Raffaella Mennoia e l’amore

Raffaella Mennoia si occupa d’amore da anni. Autrice sia di Uomini e Donne che di Temptation Island di cui ha svelato i segreti del successo, sono tante le coppie che il braccio destro di Maria De Filippi ha visto nascere, crescere, ma anche dirsi addio. Nel corso della storia di Uomini e Donne, infatti, Raffaella Mennoia ha assistito personalmente alla nascita di grandi amori come quelli di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, diventati da poco genitori per la terza volta, ma anche di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio.

Raffaella Mennoia "Temptation Island Winter? Non se ne è ancora parlato"/ "Conduzione? Bisciglia mi piace..."

La Mennoia, dunque, vive giorno dopo giorno l’amore, ma come procede la sua vita sentimentale? L’autrice vive da anni una storia con Alessio Sakara. I due, tuttavia, sono molto discreti e riservati. La Mennoia, però, si è lasciata andare a qualche dichiarazione rilasciando un’intervista a Chi.

Le parole di Raffaella Mennoia su Alessio Sakara

Raffaella Mennoia si occupa d’amore e vive una serena e felice relazione con Alessio Sakara, ma qual è il segreto per avere una vita sentimentale tranquilla e felice? “Ma che ne so. Forse perché sto con una persona (da anni con Alessio Sakara, ndr) che lavora più di me. Forse conta stare con qualcuno che va nella tua stessa direzione… Perché per il resto, anche la mia famiglia mi capisce, mi guardano come un’aliena”, racconta a Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto.

Raffaella Mennoia: "Il successo di Temptation Island? Ascolto e verità"/ "Ho le mie coppie preferite e..."

Parlando di Uomini e Donne e della possibilità di inserire una rubrica dedicata agli animali nella prossima stagione, poi, dice: “Mi piacerebbe. E poi loro sono dei regolatori dell’umore. Con me, se si pensa ad un progetto di questo tipo, si sfonda una porta aperta. Ho fondato un’associazione, Arca degli amici… quinti tutto quello che rappresenta un messaggio positivo”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Scandali a Uomini e Donne, come vengono scoperti?/ Raffaella Mennoia svela: "Ecco come becchiamo i furbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA