Raffaella Mennoia si concede una riflessione molto profonda sui social in vista dell’inizio di Temptation Island e Uomini e Donne. L’autrice dei programmi di Maria De Filippi ha parlato di amore in un’ottica completamente diversa da quanto avviene comunemente. Si è detta infatti convinta che esista «un’intelligenza primitiva che governa i nostri corpi e rilascia particelle elementari nell’aria ancor prima di incontrarci». Una visione molto particolare dell’amore, suscitata da una cosa che ha appreso sugli alberi e la loro comunicazione. «Gli alberi “parlano tra loro” per scambiarsi sostanza nutritive o rilasciarle in caso di minaccia», ha spiegato Raffaella Mennoia. Prima di scoprirlo era convinta che «l’amore coincidesse quasi sempre con il destino». Ma ora ha acquisito una nuova consapevolezza, quella che appunto esista qualcosa di superiore che ci governa e che non può essere definito semplicemente destino.

RAFFAELLA MENNOIA, “AMORE? IL DESTINO NON ESISTE, PRIMA DI INCONTRARCI C’È…”

Raffaella Mennoia comunque non vede l’ora che cominci la nuova stagione televisiva: a settembre infatti tornano Temptation Island Vip e Uomini e Donne. Nelle Instagram Stories ha dunque cominciato a salutare l’estate. E al suono di “The Summer is Magic” ha pubblicato un meme sul bilancio dell’estate 2019 con tanta ironia su estratto conto, forma fisica, relazioni sociali e relax mentale. E non poteva mancare il suo commento ironico. «Vi ricordo che il “lo faccio a settembre” è domani», in riferimento al fatto che appunto domani è il primo giorno di settembre. Poi ha scritto un messaggio rivolto ai genitori. «Lasciate che i bambini credano a Babbo Natale. Voi credete nei frullati dimagranti e nessuno vi rovina la magia!». Ecco, quest’ultimo messaggio è sembrato a qualcuno una frecciatina ai tanti ex tronisti e corteggiatori che sponsorizzano prodotti “snellenti”, come diverse bevande e alimenti.





