Raffaella Mennoia, appello a Brambilla “Cani lasciati morire per strada”/ “Un cimitero a cielo aperto…”

Raffaella Mennoia, attraverso un lungo e durissimo post su Instagram, lancia un appello a Michela Vittoria Brambilla affinchè ciò che accade lungo la statale 640 di Agrigento non accade mai più. Attraverso una serie di immagini che l’autrice storica di Uomini e Donne definisce “raccapriccianti, dolorose e che mi spezzano l’anima”, la Mennoia mostra i resti di cani lasciati morire lungo la strada. Resti di animali ormai in stado di decomposizione e che la Mennoia ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram per denunciare pubblicamente ciò che degli animali innocenti sono costretti a subire. “Lungo la strada statale 640 ho trovato quello che non mi sarei mai immaginata: un cimitero a cielo aperto. Come i soldati caduti sul campo di battaglia, colpiti dalle bombe, i poveri animali, ormai morti da molto tempo, di cio’ che resta di loro, se ne trovano le carcasse in decomposizione. I resti di innocenti che mai hanno fatto la guerra a nessuno, ma gliel’hanno dichiarata. I corpi straziati, i loro brandelli. Riversi sull’asfalto con ancora l’espressioni di dolore e sofferenza. Le stesse possibilmente della loro lenta agonia”, si legge.

RAFFAELLA MENNOIA, APPELLO PER LA DIFESA DEGLI ANIMALI: “SPERO DI APRIRE UN RIFUGIO PER CANI”

Amante degli animali, in prima linea per difendere i loro diritti, dopo aver mostrato le immagini raccapriccianti dei resti degli animali lasciati morire per strada, Raffaella Mennoia rivolge un appello a Michela Vittoria Brambilla. “Ci dica lei cosa possiamo fare? Io lo faccio pubblicamente di espormi ogni giorno ma non serve a molto“, scrive la Mennoia. Oltre a fare appelli sui social, tuttavia, il braccio destro di Maria De Filippi sta cercando di aprire un rifugio per cani per aiutare tutti gli animali in difficoltà. “A breve spero, se la burocrazia me lo permetterà di aprire un rifugio per cani e non solo, ma io sono sola e invece lei puo fare molti di più..spero mi risponda“, conclude la Mennoia ricevendo il sostegno e la solidarietà di tutti i suoi followers.





© RIPRODUZIONE RISERVATA