Raffaella Mennoia consola Maria De Filippi/ “È stata fondamentale. Ero in crisi e…”

Raffaella Mennoia, autrice di programmi di strabiliante successo come Uomini e Donne e Temptation Island, ha preso parte al funerale del compianto Maurizio Costanzo in prima fila. Raffaella Mennoia è infatti apparsa al fianco di Gabriele, figlio adottivo di Costanzo e Maria De Filippi, di cui è non solo stretta collaboratrice ma anche amica da oltre vent’anni. Proprio all’amica ha voluto dedicare alcune toccanti parole di commossa gratitudine in questo momento così doloroso e buio.

“Maria a un adulto non dirà mai come si deve comportare, neanche a Tina e a Gemma. Devo dire che le sono molto grata – ha ammesso Raffaella Mennoia a Biccy – In agosto ero in crisi nera e a un certo punto Maria De Filippi mi chiese se mi servisse una mano e mi ha aiutata molto”. Di quel periodo ricorda soprattutto che “le ho fatto leggere il mio romanzo perché per me era fondamentale la sua approvazione. Mi disse che era molto carino e di stare serena. Allora mi sono fatta coraggio e l’ho finito. Quindi mi è stata di grande aiuto”. Parole che senza dubbio colpiscono come un faro nel buio di questo lutto improvviso per la De Filippi.

Raffaella Mennoia: “non sono incline a essere romantica”

Raffaella Mennoia a Biccy si è raccontata descrivendosi come “orgogliosa di quello che sono, e non tanto perché lavoro in uno dei programmi più seguiti e longevi della televisione italiana, ma proprio perché ne sono l’autrice, e non l’autore. Diventare autore, curatrice di programmi è abbastanza difficile. Ma delle difficoltà me ne sono resa conto dopo, non nel momento in cui la vivevo”. Parla della sua professione spiegando che non si tratta di un “lavoro che finisci alle 6 o alle 7 di sera, ma lo porti a casa e nella vita. Questo è un lavoro che, in realtà, uno non smette mai, neanche quando torni a casa. Te lo porti dietro perché hai delle responsabilità, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche per le persone che partecipano a questo programma e che investono dei sentimenti”.

A livello personale, Raffaella Mennoia si reputa “una persona che crede nell’amore ma non sono incline ad essere romantica”, confessando he “vengo anche presa in giro da tutti i miei colleghi perché ogni volta che succedono delle cose romantiche o vengono fatte delle dichiarazioni molto melense alzo gli occhi al cielo”.











