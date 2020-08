Raffaella Mennoia, due anni dopo l’intervento/ “Il tempo è vita, non sprecatelo”

I fan che seguono Uomini e donne e i suoi programmi satelliti, sanno bene anche chi sia Raffaella Mennoia e cosa ha passato in questi due ultimi anni. Dall’intervento alla tiroide alla morte del padre, di sicuro la bella autrice dei programmi di Maria de Filippi, non ha vissuto momenti facili. Spesso sui social ricorda l’amato papà ma oggi è tornata con la mente a due anni fa quando ha subito un delicato intervento alla tiroide mostrandosi in una foto in cui appare con una serie di cerotti proprio dalla gola in giù dopo l’intervento ancora in clinica e con l’ago per la flebo ancora nel braccio. Inutile dire che la didascalia che accompagna la foto è solo un monito per chi si lascia ancora sfuggire il tempo tra le dita ricordando a tutti che proprio quel tempo è la nostra vita e che di sicuro non va sprecato perché le brutte cose arrivano senza preavviso e a quel punto potrebbe essere troppo tardi.

RAFFAELLA MENNOIA TORNA A PARLARE DELL’INTERVENTO SUBITO E…

In particolare, Raffaella Mennoia torna a parlare dell’intervento subito e scrive: “Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita…tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi..” e poi invita i fan a godere a pieno della propria vita senza perderla dietro a chi non lo merita: “Godetevi la vita non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo, non accontentatevi di amici inesistenti..il tempo è la vostra vita.Non sprecatela per chi non vi ama”.



