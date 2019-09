Raffaella Mennoia e Alessio Sakara si sono sposati/ Gli auguri di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara si sono sposati. La coppia ha sempre vissuto questo fortissimo amore lontana dalle telecamere dei programmi televisivi. Lei impegnata come autrice per svariate trasmissioni di Maria De Filippi, lui artista marziale e conduttore di Tu si que vales con Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. “Mi chiedete sempre del mio Lui… Ma io di Lui non racconterò mai niente… Ciò che si ama va preservato, difeso e protetto fino alla fine. Vi auguro adesso che sono una Donna di trovare un Amore che vi completi che non vi sminuisca che vi aiuti a scavare ma anche a planare”, aveva scritto Raffaella lo scorso gennaio, dedicando parole d’amore per il suo fidanzato. Nel corso del tempo, Alessio e Raffaella hanno continuato ad amarsi in maniera privata, senza mai lasciare intervenire l’aspetto pubblico nella loro bella relazione d’amore. Nel corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi, così come riportano le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, ha voluto fare gli auguri alla sua spalla destra.

Ecco cosa si legge sul sito di gossip: “La puntata inizia con Maria De Filippi che chiede di far gli auguri a Raffaella Mennoia che si è sposata”. L’autrice di Uomini e Donne, aveva augurato agli estimatori di trovare un amore folle come il suo: “Vi auguro un Amore folle da togliere il respiro… Da dire combatterò i miei demoni perché ne vale la pena… Un Amore da proteggere e che cresca insieme a voi a mano a mano… Così forte e testardo da modificare il percorso di una vita… Vi auguro un Amore da sorridere da annusare da riconoscere ancora prima del primo incontro… E che il primo incontro vi trovi già innamorati… Sempre dalla stessa parte… Non arrendetevi… Lottate per amore… Il mezzo più potente a noi concesso”. Raffaella e Alessio Sakara, rimanendo coerenti con la loro storia d’amore, si sono sposati in grande segreto, coronando appieno la loro relazione già avviata e stabile.

