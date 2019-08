Raffaella Mennoia e Jack Vanore insieme durante il trono?/ La bomba di Teresa Cilia

Non accenna ad arrestarsi e, anzi, si fa sempre più accesa la querelle che vede protagoniste l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia e l’ex tronista Teresa Cilia. Un botta e risposta che dura ormai da giorni e che oggi trova una nuova scottante rivelazione. A farla è Teresa che ha deciso di vuotare il sacco svelando alcune vicende taciute sino ad oggi, portando a galla un particolare retroscena che vede protagonista anche Jack Vanore. “Una premessa: la storia è molto lunga e pian piano cercherò di farvela capire.” esordisce allora la Cilia in una serie di stories su Instagram. E spiega: “Certe cose non posso dirle adesso perché sono coinvolte tantissime persone. È necessario fare nomi e cognomi ed è giusto che io chieda il permesso. Se mi sarà concesso fare questi nomi, racconterò altri tasselli che sono fondamentali per farvi capire la situazione.”

Raffaella Mennoia e Jack Vanore: “tra un’esterna e l’altra c’era lei…”

L’attacco di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia, della quale tuttavia preferisce comunque non fare il nome nel corso delle sue stories, si fa sempre più forte. “Volete sincerità da quelli che siedono sul trono e trovo che sia giusto, ma come puoi pretendere che una persona che si siede sul trono sia sincera se non sei tu a dare l’esempio?” Ed è a questo punto che lancia la bomba: “Come quando lei si fidanzò (con l’ex tronista Jack Vanore, ndr) e tra un’esterna e l’altra c’era di mezzo anche lei di nascosto. Queste cose le fa di nascosto in maniera tale che nessuno sappia.” Un’affermazione davvero grave quella della Cilia che, qualora rispecchiasse la realtà dei fatti, scatenerebbe un polverone senza precedenti a Uomini e Donne.





