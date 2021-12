Raffaella Mennoia “Gemma Galgani? Non è un esempio”/ “Problemi legali con ex di UeD”

In un’intervista rilasciata a Novella2000, Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne, racconta alcuni retroscena del programma ma dice anche la sua su alcuni dei suoi protagonisti, a partire da Gemma Galgani. Quando, infatti, le si viene chiesto se per lei la dama possa essere un esempio per le coetanee, Raffaella dichiara: “Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa; poi non spetta a lei o al nostro programma essere da modello”.

Lo stesso ruolo non può averlo il programma in sé: “Le famiglie non possono sottrarsi al proprio ruolo educativo. – fa notare la Mennoia – Mia madre quando ero piccola, nonostante lavorasse 12 ore al giorno, la sera si sedeva accanto a me per spiegarmi il buono e il cattivo. Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!”

Raffaella Mennoia svela: “Situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne”

Raffaella Mennoia parla anche di un altro aspetto che spesso accade a Uomini e Donne: le accuse di ex partecipanti. In merito, Raffaella svela che non sono mancate azioni legali nel corso degli anni: “No, perché bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”, ha rivelato l’autrice. Infine non sono mancate parole di grande stima per una ben nota ex corteggiatrice: Giulia De Lellis. “Giulia è capitata a Uomini e donne nel momento giusto, ma è nata per vincere, sarebbe comunque diventata qualcuno.”, le parole della Mennoia.

