Raffaella Mennoia: “Il successo di Temptation Island? Ascolto e verità”/ “Ho le mie coppie preferite e…”

Raffaella Mennoia e le coppie di Temptation Island 2023

Dopo un anno di pausa, Temptation Island è tornato in onda con l’edizione 2023 che ha conquistato tutti. Al termine dell’ultima puntata, Raffaella Mennoia, autrice, curatrice e selezionatrice delle coppie partecipanti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto, svela come vengono scelte le coppie e, soprattutto, il segreto di tanto successo. Dopo una prima selezione, prima della scelta definitiva, Raffaella Mennoia vede personalmente circa 120 coppie. Sceglierle, tuttavia, non è affatto facile.

Scandali a Uomini e Donne, come vengono scoperti?/ Raffaella Mennoia svela: "Ecco come becchiamo i furbi"

“Mi è capitato un anno di sceglierle in due mesi, ma poi ero proprio allucinata”, racconta l’autrice che, nella scelta definitiva, si affida “all’istinto, all’esperienza. Devi pensarli separati. Queste coppie insieme non stanno mai se non nel falò di confronto. Allora devi unire le informazioni che devono essere compatibili”, spiega.

Raffaella Mennoia: "Non sono se Temptation avrà successo in inverno…"/ "Con Maria tanta stima e affetto"

Il successo di Temptation Island 2023 secondo Raffaella Mennoia

Sono tante le coppie che, nel corso delle varie edizioni, hanno partecipato a Temptation Island, ma Raffaella Mennoia ha le sue preferite? “Certo che le ho e spesso prendo anche delle toppe. E’ come la vita, è tutta una questione di incastri. Non c’è un rapporto più o meno zoppicante che ti fa distrarre, c’è il momento in cui ti distrai perché quello è il momento giusto di distrarti… A meno che non parliamo di traditori seriali, ma quelli non li prendiamo mai“, spiega a Chi.

Ma quali sono le cose fondamentali per il successo di Temptation Island? “La verità La verità è la cosa più interessante che ci sia. Questa è la prima delle due grandi lezioni di Maria De Filippi. La seconda è che non si parte dalle proprie idee e dalle proprie aspettative, conta ascoltare, l’ascolto è fondamentale, ascoltare e lasciare parlare il reale”, conclude.

Raffaella Mennoia preoccupata per Temptation Island: "Aspettative cresciute"/ "Ascolti? Dopo un anno fermi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA