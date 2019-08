RAFFAELLA MENNOIA/ Insulti gravissimi su Instagram: “Denunciatemi pure, io vi meno!”

Raffaella Mennoia ancora al centro della bufera. Questa volta ci finisce per via di una provocazione su Instagram, che lei ha “accettato” inconsapevolmente rispondendo a un commento. La fan in questione indirizzava alla Mennoia una serie di insulti non meglio specificati, dal momento che – alla replica di quest’ultima – sono stati tutti prontamente cancellati. Il braccio destro di Maria De Filippi ha perso le staffe, definendo la follower “str*nza, cattiva, invidiosa e sfigata”. Poi l’ha invitata a querelarla, pur di guardarla in faccia e “menarla”. Anche i commenti della Mennoia, oggi, non sono più visibili. Alla vicenda sono seguiti alcuni video-sfogo della celebre autrice, in cui lei sottolinea e ribadisce che “è la verità a rendere liberi”. Quale verità, non è dato saperlo. È possibile, tuttavia, che Raffaella si riferisca al cosiddetto “Uomini e donne gate”, che vorrebbe il programma come una messa in scena con tanto di attori – i tronisti – pagati per recitare.

Raffaella Mennoia si sfoga su Instagram

Di seguito le parole di Raffaella Mennoia nel video pubblicato sui social: “Voglio dirvi che, dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, mio malgrado e con non poco stupore ho dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro, quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi rivolti alla mia persona, che se avessi commesso uno strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. A voi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha visto coinvolta mio malgrado”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA