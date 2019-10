Raffaella Mennoia “Mio padre sta male”/ “Se non dovessi…” (Uomini e donne)

Raffaella Mennoia usa i social per sorridere insieme ai fan, a volte occuparsi di temi importanti (soprattutto legati alla violenza sugli animali) e per ringraziare o annunciare novità relative ai programmi di cui si occupa per Maria De Filippi, ma questa volta le cose sono state un po’ diverse e lei stessa ha ammesso di essere uscita fuori dal seminato. In realtà Raffaella Mennoia non ha detto molto sulla “difficile situazione” che sta vivendo per via della salute di suo padre ma ha rivelato anche ai fan che nel momento in cui non riuscirà a rimanere quella che è facendosi travolgere dalle emozioni e sfogandosi sui social, lascerà addirittura Instagram. Insomma, il suo non è un momento particolarmente felice e anche se prova a non perdere il suo sorriso, alla fine ha ceduto a questo piccolo sfogo con i fan salvo poi tornare sui suoi passi ma senza spiegare davvero quello che sta succedendo e cosa opprime suo padre e, quindi, lei stessa.

RAFFAELLA MENNOIA PARLA DELLA MALATTIA DEL PADRE SUI SOCIAL

In particolare, Raffaella Mennoia sui social ha ammesso: “Avrei un sacco di cose da raccontarvi, però non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e famigliari di questo periodo. C’è mio padre che sta male. Va beh insomma, ragazzi, è la vita… Poi ciò che sembra su Instagram spesso non è. Diciamo che usiamo questo social per le cose allegre. Poi se non proprio non ce la dovessi fare mi tolgo e non vi racconto tutto”. A quanto pare Raffaella Mennoia non vuole cedere alla tentazione di condividere con i fan momenti ad alta tensione e, magari, tristezza e lacrime, ma sicuramente ha rotto il ghiaccio con queste storie che hanno subito mobilitato i suoi fan pronti a stringersi intorno a lei per sostenerla.

