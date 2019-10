Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara?/ Auguri a Uomini e Donne, poi…

Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara? A scatenare il gossip è Maria De Filippi che, in diretta, durante la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, ha fatto gli auguri alla sua autrice storica. Durante la puntata dedicata all’abbandono di Sara Tozzi che ha lasciato il trono dopo poche settimane, Maria De Filippi ha chiesto al pubblico di fare gli auguri alla Mennoia per il suo matrimonio con il fidanzato Alessio Sakara. La notizia dei fiori d’arancio del braccio destro della De Filippi ha rapidamente fatto il giro del web salvo, poi, scoprire la verità. Niente nozze, infatti, per Raffaella Mennoia e Alessio Sakara: i due sono felicemente fidanzati, ma per il momento, il matrimonio non è nei loro progetti. Quello di Maria De Filippi è stato uno scherzo che, tuttavia, nessno aveva capito. A svelare la verità dopo i vari rumors è stata la stessa Mennoia sui social.

RAFFAELLA MENNOIA SI E’ SPOSATA CON ALESSIO SAKARA? SOLO UNO SCHERZO DI MARIA DE FILIPPI

Nessun matrimonio per Raffaella Mennoia che, dopo i rumors sulla sua vita privata scatenati da un semplice augurio di Maria De Filippi, ha fatto chiarezza sul proprio stato civile. “Dovete sapere che Maria fa gli scherzetti. Questo è un periodo dell’anno in cui fa tanti scherzetti. Oggi ha fatto uno scherzetto a me. Sono arrivata in ritardo. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico, con il microfono ma non stavamo registrando la puntata: ‘Fate gli auguri a Raffaella che si è sposata‘. E io ovviamente le ho detto: ‘Il regalo non me l’hai fatto’” – ha poi spiegato la Mennoia che, parlato del suo privato, ha aggiunto – “Con il mio fidanzato va tutto bene però non mi sono sposata. Mi dispiace, prendetevela con Maria. Occhio alle fake news”.



