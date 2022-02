Raffaella Mennoia “Soleil Sorge veste panni cattiva al Gf Vip”/ “Su Luca Onestini…”

Raffaella Mennoia ha svelato dei retroscena curiosi su Soleil Sorge. L’autrice di “Uomini e Donne” ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Oggi in cui ha parlato dei primi passi mossi da Soleil nel mondo della televisione. Raffaella Mennoia a distanza di tempo ricorda ancora il suo provino visto che era stata lei stessa a scegliere Soleil per partecipare al dating show. Raffaella Mennoia rimane subito colpita dalla sua determinazione: “Avrò fatto migliaia di provini ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante”, ha dichiarato.

Soleil Sorge fu poi scelta da Luca Onestini. Peccato che Soleil dopo quattro mesi decise di piantarlo in asso mentre lui era nella casa del Grande Fratello Vip. Raffaella Mennoia ha ricordato la prima esterna di Soleil con Luca facendo intendere chiaramente che la ragazza non è nuova agli scandali: “Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”. L’autrice ha poi spiegato che Soleil non starebbe affatto recitando e che le piace vestire i panni della cattiva: “Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei”.

Raffella Mennoia spara a zero su Alex Belli e Delia Duran

Raffaella Mennoia nutre una profonda simpatia nei confronti di Soleil Sorge. A suo avviso, l’influencer non sarebbe da condannare nel triangolo che la vede protagonista assieme ad Alex Belli e Delia Duran. Chi dovrebbe essere giudicato sarebbe invece l’attore pronto a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”. Raffaella si ritiene dunque soddisfatta del suo percorso televisivo.

Qualche mese fa, Raffaella Mennoia aveva parlato anche del suo futuro nel programma “Uomini e Donne”. L’autrice aveva rivelato di aver pensato di lasciare il programma: “Ci ho pensato tante volte”, aveva sentenziato. Raffaella Mennoia ha una storia con il lottatore Alessio Sakara. Un amore intenso considerando che Raffaella non riesce a stargli distante: “Ancora adesso, se Alessio è via per lavoro, quando lo rivedo mi batte forte il cuore, sento le farfalle nello stomaco, sono emozionata. Ecco, Alessio ancora mi emoziona”, aveva rivelato in un’intervista a Uomini e Donne magazine. Per ora però il matrimonio non è nei suoi progetti futuri anche se non ha nascosto il desiderio di voler diventare madre.



