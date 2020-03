Raffaella Mennoia “sto pagando la salute dei furbi”/ Appello sui social “spero che..”

Raffaella Mennoia lancia un appello agli italiani da Instagram. L’autrice storica di Uomini e Donne, a casa dopo la decisione di Mediaset di sospendere le registrazioni del trono classico e over, esorta tutti a riflettere, in un momento particolarmente delicato dal punto di vista sanitario, sull’importanza di pagare le tasse per poter avere un sistema sanitario democratico, funzionante e che possa curare tutti senza alcuna distinzione. “In questo momento di estreme difficoltà per tutti”, ha scritto su Instagram Raffaella Mennoia. Poi ha aggiunto: “spero che possa essere chiaro cosa voglia dire avere una protezione sociale e un sistema sanitario democratico. Questo può essere possibile solo pagando le tasse. Io oggi sto pagando per la salute anche di chi è stato furbo”.

RAFFAELLA MENNOIA CONTRO IL SISTEMA DI TASSAZIONE ITALIANO

Raffaella Mennoia ringrazia medici, infermieri e tutti coloro che, in queste settimane di emergenza sanitaria per il coronavirus, stanno combattendo in prima linea, per curare tutti. “Grazie a tutti gli italiani che con il loro lavoro e la loro onestà stanno permettendo a tutti di curarsi”, scrive. Poi esprime il proprio parere sul sistema fiscale italiano: “inutile aggiungere che il sistema di tassazione in Italia è vergognoso,sono la prima a sostenerlo, ma forse va riflettuto anche perché chi paga, paga così tanto.. Ci saranno molte cose in seguito da riflettere e contestare”. Poi conclude: “sarò la prima a chiedere tutela allo stato considerando che pago le tasse regolarmente da più di 20 anni!!!!”. Molti utenti hanno abbracciato l’appello della Mennoia affermando di essere d’accordo con lei.





