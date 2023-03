Raffaella Mennoia vicina a Maria De Filippi/ Il gesto dopo i funerali di Costanzo

Raffaella Mennoia rompe il silenzio social, dopo i funerali di Maurizio Costanzo: la vicinanza a Maria De Filippi

Nei giorni segnati dal lutto per la compianta star della Comunicazione made in Italy, Maurizio Costanzo, Raffaella Mennoia mostra cordoglio e vicinanza a Maria De Filippi, anche nel mezzo della bufera online. L’autrice e volto noto della redazione di Uomini e donne, uno dei programmi momentaneamente sospesi dalla TV per lutto, targati Fascino (produzione facente capo, tra i fondatori, alla conduttrice tv Maria De Filippi e il consorte Maurizio Costanzo) rompe, in queste ore, il silenzio social. Mentre l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social, a margine della sospensione di Uomini e donne, Amici 22 e C’é posta per te, dalla programmazione TV Mediaset, si divide tra i commenti più disparati e anche critici, l’autrice braccio-destro di Maria De Filippi rilascia un messaggio tra le Instagram stories, dopo la sua partecipazione ai funerali di Maurizio Costanzo.

Due particolari, quello del messaggio social e la presenza alle esequie in memoria del compianto pioniere del talk show made in Italy al timone del Maurizio Costanzo Show, che rappresentano il gesto di affetto e stima di Raffaella Mennoia verso Maria De Filippi nel momento buio, segnato dalla grave perdita familiare e popolare.

In una Chiesa degli Artisti gremita di schiere di vip e nip, accorsi alla cerimonia solenne di tributo a Maurizio Costanzo, Raffaella Mennoia si é stretta alla vedova di Costanzo amica e stimata collega, Maria De Filippi, e ai figli del compianto marito, Saverio, Camilla e Gabriele Costanzo. Ma non solo. Perché mentre é in corso, via social, la bufera che vede i telespettatori dividersi a fronte della sospensione dei programmi Fascino, tra cui Uomini e donne, dove lei é stretta collaboratrice di Maria, ora Raffaella Mennoia si dimostra ancora una volta vicina all’amica e stimata collega, conduttrice nonché regina di ascolti TV.

“Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni”, si legge tra le storie postate su Instagram dal braccio destro di Maria De Filippi, che quindi prende parola rompendo il silenzio social, anche in nome della conduttrice TV di Uomini e donne-. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto di tutto da tutti come doveva essere ed è stato”. Per la serie il cordoglio si dimostra anche a fatti e non solo a parole scritte, in riferimento ai vari post che i vip hanno rilasciato in memoria di Maurizio Costanzo. E il messaggio di rottura del silenzio social, di Raffaella Mennoia, poi, prosegue con parole che avvalorano la notizia di queste ore sul ritorno dei programmi Fascino. In primis Uomini e donne di cui lei é autrice, in TV “Adesso viviamo. Grazie”, conclude.

Raffaella Mennoia e Maria De Filippi, un solido sodalizio oltre la tv

L’amicizia e stretta collaborazione tra la Mennoia e la De Filippi aveva origine diversi anni fa. La conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscevano nel 2010, e l’occasione era il sodalizio a C’è posta per te, dove la seconda e mora collaboratrice della regina di Canale 5 esordiva come postina. A seguire, dopo quell’esperienza televisiva, la conduttrice chiama la postina nella redazione di Uomini e Donne ed é così che Raffaella inizia a lavorare come autrice per poi diventare dopo qualche anno anche responsabile del programma sulla ricerca dell’amore. Il rapporto tra le due quindi si intensifica e si trasforma in una grande amicizia. Di recente, era stata Maria De Filippi a dimostrare una sentita vicinanza a Raffaella Mennoia quando per un problema di salute quest’ultima si è sottoposta a una tiroidectomia, un intervento chirurgico di asportazione totale della tiroide per un tumore che la costrinse a stare ferma per un periodo.











