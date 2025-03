Raffaella Mitaritonna, chi è la ballerina di Amici 24 e il desiderio nel talent

Questa sera scatta su Canale Cinque il Serale di Amici 24, condotto come sempre dalla padrona di casa Maria De Filippi. Tra i protagonisti troveremo anche Raffaella Mitaritonna, ballerina che si è messa in mostra nelle ultime settimane nel programma Mediaset, riuscendo ad attirare la simpatia del pubblico e in particolare il gradimento dei professori, sei volte campionessa del mondo di latino-americano, Raffaella è riuscita a tagliare diversi traguardi importanti nonostante la giovanissima età, visto che ha soltanto 17 anni. Le idee però sono chiare, e in una intervista concessa tra le colonne di TV Sorrisi e canzoni, Raffaella ha ammesso:

“Grazie alla scuola di Amici posso esprimere un mio giudizio e un mio pensiero senza sentirmi giudicata. E ho imparato a dare più valore al mio tempo libero, ormai noi giovani ci lasciamo distrarre troppo dai cellulari e preferiamo parlare da dietro uno schermo, senza accorgerci di quanto sia bello comunicare dal vivo” ha detto tra le pagine del noto magazine.

Il percorso della ballerina fino al serale di Amici 24

Ripagare i sacrifici della famiglia è uno dei più grandi desideri di Raffaella, ora pronta a godersi l’esperienza ad Amici 24. Per la giovanissima concorrente del talent di Canale Cinque sta per prendere via un percorso molto importante, e in una intervista concessa tra le colonne di TV Sorrisi e canzoni, Raffaella ha ammesso:

“Al Serale mi esibirò per la mia famiglia, do il massimo perché spero di renderli orgogliosi di me. E anche per la mia insegnante di ballo, che considero come la mia seconda mamma e che mi ha formato nel mondo della danza” ha confidato Raffaella pronta a godersi questa esperienza con voglia di imparare e migliorare ancora. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista crescere e guadagnarsi la fiducia dei professori, che ha ringraziato per la ghiotta occasione.

