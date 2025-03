Al secondo appuntamento con il Serale di Amici 24, la ballerina Raffaella Mitaritonna ha dovuto accettare il verdetto del pubblico: la sua eliminazione, al ballottaggio finale con Luk3, ha scosso non poco anche coloro che con lei hanno condiviso il percorso senza dimenticare ovviamente i fan che l’hanno seguita in questa ricca esperienza. Poco prima delle parole di Maria De Filippi che, in collegamento con la casetta, ha annunciato l’eliminazione di Raffaella Mitaritonna da Amici 24 è arrivato un toccante sfogo della ballerina sopraffatta dalle lacrime.

“Avrei potuto dare molto di più; so che questo è solo un punto di partenza ma ci tenevo davvero a portare avanti questa esperienza…”, queste le parole di Raffaella Mitaritonna ad Amici 24 poco prima di avere il verdetto sulla sua eliminazione dal talent ma già rassegnata all’idea di dover essere lei ad abbandonare l’esperienza piuttosto che Luk3: “Sono sincera, penso che sarò io ad uscire”. Fiumi di lacrime per la giovane, giustificati proprio dall’idea di interrompere un percorso che avrebbe voluto vivere con ulteriori bagliori e dimostrazioni del suo talento.

Amici 24, Raffaella Mitaritonna eliminata: “Andare via adesso è difficile…”

“Non avrei mai pensato di provare certe emozioni, non è durato molto ma sono stata benissimo ed è per questo che ci sto male…”, prosegue lo sfogo di Raffaella Mitaritonna, parole che mettono in evidenza quanto avesse puntato sul percorso ad Amici 24. Il presagio che ad avere la meglio al ballottaggio sarebbe stato Luk3 si è poi rivelato veritiero: “Continui tu”, ha affermato in maniera diretta Maria De Filippi rivolgendosi al giovane cantante e di fatto decretando l’eliminazione della ballerina. Ancora in lacrime, ha ulteriormente sottolineato i complimenti per il compagno d’avventura e ribadito quanto sia stata speciale l’esperienza nel talent: “Non avrei mai immaginato di essere qui ed è per questo che mi dispiace tanto andare via adesso…”.