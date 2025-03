Raffaella Mitaritonna sarà l’eliminata del secondo serale di Amici 24? Inizia già a restringersi il cerchio dei concorrenti in gara, e la ballerina di Deborah Lettieri potrebbe essere la prossima a dover dire addio al sogno di sollevare la coppa della vittoria del programma. Non è una sorpresa, per molti spettatori di Amici, che Raffaella sia finita già in eliminazione. Le anticipazioni ci svelano che, al ballottaggio finale, Raffaella dovrà vedersela con Luk3, il cantante allievo di Lorella Cuccarini. E purtroppo, indizi e pronostici vanno a sfavore della ballerina.

Luk3 eliminato al serale di Amici 24?/ Perché potrebbe salvarsi al ballottaggio con Raffaella

Raffaella ha dimostrato di aver un forte talento per la sua giovane età (17 anni), al punto da conquistare la maglia del serale di Amici 24 anche prima di veterani di questa edizione. Eppure, tutto ci dice che sarà lei a uscire stasera. Non solo perché, come hanno notato alcuni utenti, Raffaella sarebbe già tornata attiva sui social, ma anche per una questione di percorso nel talent.

AMICI 24, SERALE 2025, 2A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Raffaella è fuori e scoppia a piangere: "Mi dispiace"

Raffaella Mitaritonna eliminata da Amici 24? Perché la sua uscita spiazza ma non sorprende

La storia di Amici ci insegna che il percorso fatto nella scuola, e dunque il tempo trascorso come allievo, conta. Luk3 ha alle spalle un percorso fatto di alti e bassi ma molto più intenso di quello Raffaella, che ha avuto poco modo di mostrare il suo talento nelle poche settimane di permanenza. Eppure sorprende che sia proprio lei a dover asciare la scuola. La sorpresa nasce, soprattutto, in virtù di una prova importante che la ballerina ha superato, sfidando anche una delle concorrenti favorite alla vittoria: Alessia Pecchia. Le due sono state chiamate ad esibirsi in un guanto di sfida su una rumba voluta da Deborah Lettieri e accettato da Alessia e dalla maestra Alessandra Celentano. A conquistare il punto determinante è stata proprio Raffaella, dimostrando di essere all’altezza della campionessa del mondo.