Torna ad accendersi la rivalità tra Alessia Pecchia e Raffaella Mitaritonna ad Amici 24. Chi ha seguito il talent di Canale 5 sa che entrambe sono ballerine di latino, seppur appartenenti a due squadre diverse: Alessia di Alessandra Celentano, Raffaella di Deborah Lettieri. Oltre, dunque, ad essere rivali sul palco, le due ballerine lo sono state anche in amore per Luk3, che oggi sta insieme ad Alessia.

Amici 24, Luk3: romantica ‘promessa’ per Alessia: “Non potrei mai lasciarti…”/ Fan in delirio per la ‘ship’

È dunque chiaro che Raffaella e Alessia non sono state sempre amiche, anche se, prima che lasciasse definitivamente il talent, la prima aveva manifestato alla rivale la sua stima artistica. Motivo per il quale ha sorpreso non poco la dichiarazione che Raffaella ha fatto in merito alla finale di Amici 24. La produzione ha infatti chiesto ai concorrenti già eliminati al serale chi di loro non merita la finale, e per Raffaella è proprio Alessia a non meritarla.

Vybes 'tradisce' Trigno: "Per me non merita la finale di Amici 24"/ Lui: "Incoerente, voleva fuori Antonia!"

Alessia Pecchia risponde a Raffaella Mitaritonna: “Non merito la finale di Amici 24? Ecco cosa penso”

Una dichiarazione che ha scatenato la reazione ironica dei compagni di Alessia, nonché la piccata replica della ballerina ancora in gara. “Nel caso di Raffaella, io sono una latinista… Se vedessi fuori un’altra latinista che sta in questo programma, e a detta sua mi ha sempre stimato, mi aspetto che in qualche modo mi sostieni e ci credi in me, invece non è così. – ha dichiarato Alessia, concludendo – Ma non è nulla di nuovo rispetto a quello che si è dimostrata. Noi dicevamo sempre ‘Stiamo rappresentando il nostro mondo’, invece non è così.” Una risposta che, per il web, è stata ‘epica’ oltra che più che giusta. Per molti, infatti, Raffaella non avrebbe mandato giù quanto accaduto con Luk3 e avrebbe poca stima nei confronti di Alessia solo per le questioni personali. “Quanto rosica!” è stato il commento di alcuni alla scena vista ad Amici 24.

Quando va in onda la finale di Amici 2025? Cambia la data dell'ultima puntata/ Date e tutti gli orari