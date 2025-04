Oltre ad essere la rivale di Alessia Pecchia nel ballo latino ad Amici 24, Raffaella Mitaritonna lo è stata anche in amore. Chi ha seguito il talent di Canale 5 anche durante i daytime sa che Alessia e Luk3 stanno insieme ormai da mesi. Tuttavia, i due si sono lasciati per un periodo, quando il cantante ha deciso di focalizzarsi solo sulla musica, lasciando per un attimo in pausa la relazione con la ballerina. Cosa che Alessia ha accettato fino a quando è entrata nella scuola Raffaella.

La nuova ballerina di latino e Luk3 si sono avvicinati molto, al punto da far credere stesse nascendo un flirt. Cosa che Alessia ha notato e fatto palese ad entrambi, definendoli dei ‘pagliacci’. “Quando sei entrata io non ce l’avevo con te. Mi hai detto che uno come lui non ti sarebbe mai interessato, assolutamente… È passato un giorno, è abbastanza incoerente da parte tua. Ce li ho gli occhi, non sono stupida. Vi commentate da soli, vi manca solo il naso rosso”, ha detto Alessia ai due in quell’occasione.

Perché Luk3 ha chiuso con Raffaella Mitaritonna ad Amici 24: il passo indietro per Alessia Pecchia

La ballerina della squadra di Alessandra Celentano si è sentita ferita perché ‘tradita’ da Luk3 e solo pochi giorni dopo la loro rottura. “Ho dato importanza a una cosa, mentre dall’altra parte non è stato così.” ha infatti detto al cantante, fortemente colpito da queste accuse. Luk3 ha allora riflettuto sulle parole di Alessia e ha deciso di non buttare all’aria l’affetto che li legava. Motivo per il quale ha troncato sul nascere il legame che stava nascendo con Raffaella, chiarendo a quest’ultima di provare ancora dei sentimenti per l’ex. Di recente, Alessia e Luk3 si sono riavvicinati e tornati ad essere una coppia.