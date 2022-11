Raffaella Monti, moglie Luca Zaia/ “Fidanzati a 22 anni, una donna straordinaria”

Raffaella Monti, chi è la moglie di Luca Zaia

Luca Zaia sarà ospite di Serena Bortobe nella puntata di oggi, mercoledì 30 novembre, di Oggi è un altro giorno per presentare il suo ultimo libro dal titolo “I pessimisti non fanno fortuna”. Classe 1968, Luca Zaia è il presidente della Regione Veneto dal 2010, riconfermato al terzo mandato nel 2020. A fine anni ’80, quando era un giovanissimo studente, lavorava come pr nei locali della sua zona: “Ho lavorato per 13 anni in discoteca come pr, è stata un’esperienza che mi ha permesso di mantenermi, di laurearmi e di sfatare il pregiudizio secondo cui tutti quelli che lavorano nei locali fanno una brutta fine, è stata un’occasione per conoscere la vita”, ha detto Zaia su Radio Deejay. Ed è proprio in discoteca, negli anni ’90, che Luca Zaia ha conosciuto la moglie Raffaella Monti: “Luca mi ha visto ed è stato un colpo di fulmine”, hai raccontato la signora Zaia al settimanale Gente.

Raffaella Monti: “Luca Zaia? Un buon marito”

Nel 1998 Luca Zaia e Raffaella Monti si sono sposati: “Ci siamo fidanzati a 22 anni, non ci siamo mai lasciati, è una donna straordinaria. Facciamo una vita normale, frequentando gli amici di sempre”, ha raccontato il presiedete della Regione Veneto al Corriere della Sera. La coppia non ha figli e vivono a San Vendemiano, a una ventina di chilometri da Treviso. “Siamo una coppia riservata. L’unica mondanità che ci permettiamo è l’inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia”, ha detto il Governatore a Gente. Insieme da più di 30 anni, Zaia e la moglie condividono la passione per il mare e la marca trevigiana. Raffaella ha rivelato che Luca Zaia è disordinato ma ha ammesso “ho un buon marito”.

