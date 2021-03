Raffaella Paleari, gaffe a Ciao Darwin “Sono tutta bagnata!”/ Viene giù lo studio e..

Pronti a sognare con la mitica Raffaella Paleari? Al grido di ‘che figura di m*rda’ la concorrente di Ciao Darwin, di nuovo in scena questa sera, ha conquistato gli spettatori e i social risultando tra i personaggi più interessanti dell’ottava edizione. Come se questo non bastasse, tutti la ricordano per la sua gaffe, quel mitico ‘Sono tutta bagnata’ su cui il conduttore non poteva non ricamare. Ma chi è Raffaella Paleari? E’ una giovane attrice cresciuta all’estero, parla italiano e francese e si è diplomata al teatro Cometa di Roma e ha collaborato con il centro culturale Francese a Roma anche come insegnante di teatro. Il teatro è la sua passione ma sicuramente ha avuto modo di mettersi in mostra anche in Ciao Darwin 8 partecipando alla mitica prova di A spasso nel tempo nella squadra degli chic. In questo frangente, l’attrice ha di certo dimostrato che chic non è tanto un modo di essere che la tocca da vicino.

Raffaella Paleari, gaffe a Ciao Darwin “Sono tutta bagnata!”

Nella prova di ‘Ieri, oggi e domani’, Raffaella Paleari ha avuto modo di vedere la finta Sofia Loren stuzzicare il finto Marcello Mastroianni commentando: ‘Lui non ce la fa! Questo è il dramma dell’impotenza?’ e poi ammette anche di aver vissuto queste situazioni in passato facendo letteralmente esplodere il pubblico. Non sono mancati i momenti esilaranti quando si è trovata costretta a cavalcare un pouf spinta da Paolo Bonolis e nemmeno quando si è lanciata in una caccia alle saponetta in una vasca tastando in giro e trovandosi faccia a faccia, per così dire, con aitante giovane, è a quel punto che si definisce tutta bagnata facendo impazzire il pubblico. Come andrà a finire il suo momento? Chi non la ricorda farà bene a mettersi comoda e sperare che tutto possa solo migliorare (o peggiorare, dipende dai punti di vista).



