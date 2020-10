RAFFAELLA PONZO E GABRIELE SABANI/ Chi sono compagna e secondo figlio Gigi Sabani

L’ultima grande storia d’amore di Gigi Sabani è quella con Raffaella Ponzo, la donna che ha dato alla luce Gabriele, il figlio che il presentatore non ha mai potuto conoscere essendo morto d’infarto prima che venisse alla luce. Ospite di Mara Venier a Domenica In, nel maggio del 2019 la compagna del presentatore ammise di avere scoperto della gravidanza poco dopo il decesso di Gigi, esattamente dopo una settimana: “Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo“. Questo non ha impedito a Raffaella Ponzo di far crescere il figlio nel solco del padre, come ha raccontato la donna ospite nel salotto di Mara Venier: “Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, glielo ho fatto conoscere con il sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine“.

RAFFAELLA PONZO E GABRIELE SABANI, COMPAGNA E SECONDO FIGLIO GIGI SABANI

In quell’occasione Gabriele Sabani fu il grande protagonista del pomeriggio di Rai Uno. La brava “zia Mara” decise infatti di organizzargli una festa di compleanno a sorpresa: oltre alla torta, il piccolo, che all’epoca compieva 11 anni, ricevette anche la maglia della Fiorentina, squadra di cui è tifosissimo, e gli auguri del mister dell’epoca, Vincenzo Montella. Impressionante la somiglianza tra padre e figlio, come sottolineato dalla stessa Mara Venier, che del collega Gigi Sabani è stata anche amica: “Che bello conoscerti, io ero amica di papà. Era molto bravo, aveva un grandissimo talento ed era anche una gran brava persona. Io voglio che tu lo sappia“. Di questa grande somiglianza è evidentemente consapevole lo stesso Gabriele Sabani, che non a caso ha ammesso: “Me lo dicono sempre che assomiglio a papà. Tante volte ci fermano pure“.



