La moglie di Enrico Papi si chiama Raffaella Schifino. Il celebre conduttore è sposato con lei ormai da diversi anni, per la precisione dal 1998. Eppure, nonostante il lunghissimo matrimonio quasi trentennale, non si conosce bene chi sia la donna che lo accompagna da così tanto tempo e qualcosa in più sulla sua vita e carriera. Andiamo dunque a scoprire tutte le informazioni pubbliche su Raffaella Schifino: l’età, il lavoro e i due figli avuti dal presentatore.

I due sono apparsi poche volte insieme in pubblico, e le loro apparizioni risalgono perlopiù ai primi anni 2000 quando erano sposati da qualche anno anche se nel corso del tempo tante sono state le voci sui presunti tradimenti del conduttore. Durante il loro matrimonio c’è stato un testimone molto importante, Maurizio Costanzo che ha fatto da spalla ad Enrico Papi. Raffaella Schifino è stata invece accompagnata dalla sua amatissima sorella Viviana, che l’ha affiancata nella bellissima Ara Coeli a Roma, location dove si sono svolte le nozze.

Raffaella Schifino, età e lavoro della moglie di Enrico Papi: anche lei nel mondo dello spettacolo?

Purtroppo si sa ben poco sull’età e il lavoro di Raffaella Schifino. Non è nota la sua data di nascita e sul web non spuntano nemmeno foto dei suoi compleanni. Insomma, la massima privacy. Stesso discorso per il suo lavoro: l’unica cosa che appare chiara è la totale estraneità al mondo dello spettacolo, dato che a differenza del marito non è mai stata vista lavorare in televisione, al cinema o in teatro.

La grande gioia della vita di Enrico Papi e Raffaella Schifino sono i loro due splendidi figli. Stiamo parlando di Rebecca, primogenita della coppia nata nel 2000, e di Jacopo, nato otto anni dopo. Non tutti sanno che la moglie e il conduttore vivono con i figli negli Stati Uniti ormai da molti anni e per lavoro, Papi si divide tra gli Usa e l’Italia al fine di non venir meno a tutti gli impegni col piccolo e grande schermo.

