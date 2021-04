Raffaella Schifino, moglie Enrico Papi/ Due figli e una vita lontana dai riflettori..

Con Enrico Papi ospite di Mara Venier a Domenica In non è da escludere che la discussione ricada su Raffaella Schifino, moglie dell’ex conduttore di Sarabanda. Ma chi è la donna che ha fatto innamorare il presentatore reduce dalla conduzione di Italia’s got Talent su Tv8? Scopriamolo insieme!

Raffaella Schifino ed Enrico Papi sono sposati dal 1998. La coppia ha due bambini: Rebecca, nata nel 2000 e Iacopo, nato nel 2008. Parlare della moglie di Enrico Papi è alquanto complicato dal momento che la donna è a dir poco riservata. Di lei sappiamo poco o nulla: non ha dei profili social e raramente compare su quelli del marito. Per questo motivo non siamo in grado di rivelarvi la sua data di nascita né il suo mestiere attuale o precedente. Una precisa scelta, la sua, quella di restare ben al di fuori del mondo dello spettacolo…

Ciò che sappiamo di Raffaella Schifino possiamo intuirlo di fatto grazie a ciò che sappiamo di Enrico Papi e della sua vita privata. Ci spieghiamo meglio: è noto che l’ex presentatore di Sarabanda e la sua famiglia trascorrano gran parte del tempo in America. Precisamente il conduttore romano e i suoi cari passano molti mesi a Miami, in Florida. Proprio nello Stato americano Papi si trovò ad affrontare un momento particolarmente pericoloso, quando il conduttore romano si trovò a salvare la sua famiglia dalla violenza dell’uragano Irma. Raffaella Schifino e il marito, prima di fidanzarsi, sono stati fidanzati per tantissimi anni. Altra informazione di cui siamo in possesso? Il testimone di nozze dei due: non uno qualunque, Maurizio Costanzo…

