Come è morta Raffaella Scudiero? E’ ciò su cui si sta cercando di fare luce in queste ore dopo che due giorni fa la 26enne è morta a seguito di un incidente stradale. Il suo potrebbe però non essere un banale sinistro, come specifica Il Mattino, visto che vi è il sospetto che a causare le ferite mortali alla ragazza sia stata l’esplosione dell’airbag. La giovane era infatti alla guida di una Citroen C3, vettura che negli scorsi mesi è stata oggetto di richiamo per il noto difetto dell’airbag Takata e per cui è stato emesso un avviso di “stop drive”. In poche parole, la vettura doveva essere portata subito in officina e poi l’airbag sostituito, visto che avrebbe potuto provocare lesioni anche mortali in caso di esplosione. Si sta quindi cercando di capire se Raffaella Scudiero sia morta proprio per via di questo difetto o meno.

La cosa certa è che la giovane è stata trovata senza vita a causa di un dissanguamento dopo una ferita alla gola: sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli uomini del soccorso stradale, ma ogni tentativo di salvare la vita alla giovane è stato vano e alla fine ne è stata dichiarata la morte sul posto. Ma cosa è successo di preciso? Secondo la ricostruzione sembra che la 26enne ragazza, che viaggiava in via Pietrabianca ad Acerra, abbia tentato un sorpasso azzardato su una Fiat 500, uno scontro che ha portato poi la ragazza a perdere il controllo della sua Citroen C3, finita poi contro il cordolo del marciapiede. L’impatto non è stato comunque violento, ma tanto è bastato ad azionare l’airbag. Ci si domanda quindi come mai la 26enne sia morta nonostante questo scontro modesto, ed è per questo che sono forti i sospetti nei confronti dell’airbag difettoso. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza in zona, e i filmati hanno venire ancora più dubbi in merito all’entità dell’impatto.

RAFFAELLA SCUDIERO MORTA IN INCIDENTE: IL TERZO DECESSO SOSPETTO

Secondo quanto riferisce Il Mattino nella giornata di oggi dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul cadavere della povera ragazza per cercare di capire nel dettaglio come sia morta. La giovane presentava un profondo taglio sulla gola causato molto probabilmente da delle schegge che si sarebbero staccate dallo sterzo dopo l’esplosione e a riguardo la Procura nominerà un perito che dovrà studiare nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

La Citroen C3 era stata acquistata un anno fa di questi tempi dalla madre della ragazza, ed era stata oggetto di richiamo, una delle più di 600mila C3 e DS3 datate 2009-2019 che Stellantis ha appunto richiamato per il problema all’airbag. Non è chiaro però se la proprietaria abbia fatto sostituire il pezzo difettoso o se abbia ricevuto la lettera di richiamo, anche perchè la vettura sarebbe passata da diverse persone prima appunto di arrivare nelle mani della madre di Raffaella Scudiero: tutta una serie di dettagli che dovranno essere accertati, nelle prossime settimane il quadro sarà più certo.

Purtroppo non è la prima volta che vi sono sospetti di un incidente stradale mortale causato dall’airbag difettoso, e se quello della ragazza di Acerra venisse accertato, sarebbe il terzo. A maggio del 2024 è infatti deceduta a Catanzaro la 24enne Martina Guzzi mentre il 29 giugno sarebbe toccata a Simona Biagio, avvocatessa della provincia di Lecce, perdere la vita.

Tutte e tre erano a bordo di una Citroen C3 e sono morte molto probabilmente per il problema dell’airbag. Ricordiamo che quando un’azienda effettua un avviso di richiamo, soprattutto uno “stop drive” come quello della C3, risulta essere responsabilità dell’automobilista portare la vettura in officina e fare sostituire il pezzo, di conseguenza bisognerà fare chiarezza su questo punto e capire se la povera Raffaella Scudiero abbia ricevuto o meno la lettera di richiamo.