Raffaella Scuotto: amore finito con Brando Ephrikian. La pesante dichiarazione di lei: “I miei occhi si spegnevano ogni giorno di più”.

Ufficiale, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati. La coppia nata ormai diverso tempo fa negli studi di Uomini e Donne, è giunta a dirsi addio. I due si erano conosciuti nel dating show di Maria De Filippi dove avevano riscosso un grande successo, soprattutto per il carattere dell’ex corteggiatrice e della rivale Beatriz D’Orsi. Non solo, quello di Brando fu anche uno dei troni più lunghi del programma data la sua indecisione sulla ragazza da scegliere.

C’è da dire che durante il loro rapporto non sono mai mancati gli alti e bassi, le crisi e le voci di una rottura, ma stavolta Raffaella Scuotto ha ufficializzato la fine della storia d’amore. Sembra che la decisione sia stata presa proprio per il fatto che la relazione è sempre stata altalenante, meccanismo che inevitabilmente ha logorato il loro rapporto. “Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme“, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spiegando il perchè di questa decisione sofferta.

Raffaella Scuotto, ecco perchè è finita con Brando: “Non basta…“

“Pian pian, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non é così che un amore va vissuto“. In poche parole Raffaella Scuotto ha detto basta al fidanzato Brando Ephrikian dopo i numerosi litigi che hanno avuto nel corso del tempo. La ragazza ha poi continuato dicendo che durante la loro storia hanno vissuto grandi gioie ma che i “bassi” hanno lasciato in lei ferite troppo profonde: “Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta“. Raffaella Scuotto ammette poi di sentirsi in colpa nel chiudere la relazione, impaurita di far soffrire l’ex fidanzato. Al momento Brando non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.