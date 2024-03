Raffaella Scuotto, chi è la corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne/ Dall’eliminazione alla scelta

Chi è Raffaella Scuotto, corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne

Insieme a Beatriz D’Orsi, Raffaella Scuotto è l’altra corteggiatrice che è riuscita ad entrare nel cuore di Brando che ha finalmente deciso di fare la propria scelta. Raffaella, 25enne napoletana, legatissima alla famiglia e che ha recentemente perso il lavoro come ha confessato lei stessa nel corso di una puntata di Uomini e Donne, si è fatta strada puntata dopo puntata. Inizialmente, infatti, Brando non era stato colpito da Raffaella dal punto di vista fisico al punto che il tronista aveva deciso di eliminarla. Tuttavia, deciso a vivere profondamente il percorso sul trono, Brando ha deciso di tenerla facendosi sorprendere da Raffaella con cui il feeling è cresciuto esterna dopo esterna.

Più volte, infatti, Brando ha spiegato di sentirsi “a casa” quando è con Raffaella con cui sente di poter essere totalmente se stesso. Nonostante tutto, però, ha anche spiegato di non gradire un lato della Scuotto ovvero la sua tendenza ad alzare la voce considerandolo uno dei tanti dubbi per i quali non ha ancora scelto.

Raffaella Scuotto: i dubbi su Brando a Uomini e Donne

Forte, determinata, con una grande autostima, ma anche con delle insicurezze che la portano a credere che non sarà la scelta di Brando, Raffaella Scuotto, si è spesso lasciata andare ad un amaro sfogo nei confronti del tronista accusandolo di non averla eliminata per poter portare avanti il trono e avere così tutte le risposte per poter scegliere Beatriz.

“Noi qui abbiamo la possibilità di vederlo rapportarsi con più persone e, da quello che ho capito dal percorso con Beatriz, lui è premuroso e attento al suo stato d’animo. Quando ieri mi vede così e non fa niente per rimediare a quello stato d’animo, mi ferisce. Il fatto che tu non abbia fatto niente la dice lunga sull’interesse che provi nei miei confronti, perché quando Beatriz ha avuto momenti di debolezza tu non hai esitato“, le parole di Raffaella a Uomini e Donne.

