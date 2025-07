Raffaerlla Scuotto, dopo gli attacchi e le critiche ricevute in seguito alla fine della storia con Brando Ephrikian, replica così sui social.

Raffaella Scuotto è stata una delle corteggiatrici più amate degli ultimi anni di Uomini e donne e la sua storia con Brando Ephrikian ha appassionato tutti per un anno. Dopo essersi scelti e vissuti lontano dai riflettori, Brando e Raffaella hanno affrontato e superato un primo momento di crisi. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele ma un annuncio, pubblicato qualche giorno fa dalla stessa Raffaella, ha sancito la fine ufficiale della relazione. Nel suo post, Raffaella spiegava che, insieme a Brando, ha provato a far funzionare le cose e che, nonostante la rottura, il bene e quello che hanno vissuto resta.

Dopo la rottura, Raffaella è tornata ad aggiornare i fan sui social condividendo anche diversi contenuti della sua quotidianità fatta anche di qualche giorno al mare. Il risultato, però, è stata una pioggia di critiche nei confronti dell’ex corteggiatrice.

Raffaella Scuotto replica alle accuse degli haters

Se Brando Ephrikian si è lasciato andare ad una dedica velata nei confronti dell’ex Raffaella Scuotto, quest’ultima è finita nel mirino degli haters che la accusano di averci riprovato con Brando per aumentare la sua popolarità sui social. Accusa che la Scuotto rimanda al mittente rispondendo ad una domanda dei followers sui social.

“Io mi sento bene, di certo non saranno le cattiverie buttate al vento di chi non sa fatti accaduti nella mia relazione a portarmi a riflettere. Da quando sono esposta mi rendo conto di quanto l’interpretazione di ogni parola, comportamento o atteggiamento altrui sia soggettiva […] La vita fuori dai social è altro e non s’immagina quello che può succedere in una qualsiasi relazione a prescindere dal fatto che si parli di me, trovo ridicolo e imbarazzante il fatto che ci si ritenga liberi di infangare qualcuno a cuore così leggero”, ha scritto.

