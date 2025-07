Raffaella Scuotto si sfoga con i fan su Instagram dopo la rottura con Brando Ephrikian e zittisce le ricostruzioni sul loro conto: "Resto incredula..."

Raffaella Scuotto contro i gossip su Brando Ephrikian: “Adesso vi dico la verità“

Dopo la storia d’amore sbocciata nello studio di Uomini e donne e proseguita lontano dalle telecamere, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati. A comunicarlo è stata l’ex corteggiatrice gli scorsi giorni, attraverso un annuncio su Instagram in cui ha parlato di innumerevoli alti e bassi che, alla fine di tutto, hanno logorato la loro relazione portandoli alla decisione di prendere strade separate.

Asmaa Fares incinta, gravidanza agli sgoccioli per l'ex Dama di Uomini e donne/ "Non vedo l'ora che nasca!"

Ora, dopo la rottura, la ragazza è nuovamente intervenuta su Instagram condividendo un lungo sfogo con i suoi followers. “Mi rendo conto di quanta cattiveria ci sia nel mondo“, ammette Raffaella, parlando delle reazioni social del pubblico e delle ricostruzioni a suo dire inventate.

“Adesso vi dico la verità: io non sono mai stata una interessata al parere altrui, ma proprio zero. Però ogni tanto vado a leggere e resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte di sapere al 100% quello che succede, pur essendo consapevoli di sapere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite i social“.

Diego Di Fazio, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ Vita privata: a Uomini e donne...

Raffaella Scuotto su Brando Ephrikian: “Non smetterò di parlare di lui…“

Raffaella Scuotto dopo l’addio a Brando Ephrikian sta vivendo un periodo molto delicato. In merito alle illazioni e ricostruzioni fantasiose del web, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne smentisce tutto e rassicura che con l’ex tronista è rimasto un buon rapporto: “Io non smetterò mai di parlare di Brando solo perché ci siamo lasciati. È una persona che ha fatto parte della mia vita, a cui voglio bene e che ancora sento perché il bene c’è stato e non si può cancellare“.

Gianmarco Steri, importante gesto per Cristina Ferrara/ L'ex Uomini e Donne smentisce la crisi così

Inoltre, parlando sempre dell’ex fidanzato, aggiunge: “Per quanto riguarda quello che dicono di lui, è un pensiero che una persona sviluppa e che inculca nella mente degli altri. Ormai è nato questo pensiero ed è un pensiero che porteranno avanti sempre. Le carte in tavola cambieranno quando si gireranno dalla mia parte e diranno: “È lei che, è lei che, è lei che… Il mondo dei social va così, quindi fregatevene, perché quello che pensa la gente non è quello che realmente è“.