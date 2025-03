A distanza di un anno dalla fine della loro esperienza a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian potrebbero tornare in televisione. Stando ad un’indiscrezione circolata sui social, i due potrebbero essere la prima coppia in gara a The Couple, il nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il prossimo 7 aprile, esattamente una settimana dopo la fine del Grande Fratello, su Canale 5 debutterà la versione italiana del reality spagnolo Gran Hermano Duo. Di cosa si tratta? Sostanzialmente di una versione del GF in coppia, in cui i concorrenti gareggiano a due e devono affrontare sfide sia psicologiche che fisiche.

A causa delle polemiche che hanno travolto l’ultima edizione del GF, i vertici Mediaset avrebbero pensato di accantonare il marchio e optare per un nuovo nome, “The Couple“. Questo nuovo format ha spinto la Blasi a tornare in televisione dopo un lungo periodo di assenza e, soprattutto, dopo aver rifiutato la conduzione de L’Isola dei Famosi e de La Talpa. Insomma, le premesse sembrano essere più che promettenti. Ma chi farà parte del cast di questa nuova trasmissione? Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi, molti dei quali già noti al grande pubblico.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto tornano in televisione? Da Uomini e Donne a “The Couple”

Alcune settimane fa, TvBlog ha annunciato alcuni dei possibili concorrenti di The Couple: Samantha De Grenet, Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, ha prontamente smentito i gossip, chiarendo di avere altri impegni ed escludendo qualsiasi possibilità di rivederla in televisione. Fino ad ora, Alex Belli e Samantha De Grenet, invece, non si sono ancora espressi a riguardo. Ebbene, nelle ultime ore, sono emersi altri due nomi che hanno fatto discutere il web, ovvero quelli di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian.

I due sono diventati noti al grande pubblico lo scorso anno grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Dopo mesi di trono, Brando ha deciso di uscire dal programma con Raffaella, preferendola a Beatriz D’Orsi. Da lì, i due hanno iniziato la loro storia d’amore fuori dal dating show, appassionando i loro fan. Qualche mese fa, la coppia ha vissuto una crisi, separandosi per alcuni mesi. Brando, però, ha fatto di tutto per riconquistare la fidanzata e, adesso, sono più uniti che mai. A questo punto, potrebbero davvero tornare in televisione e partecipare a The Couple? Non resta che attendere per scoprirlo.