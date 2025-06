Uomini e Donne, aria di crisi tra Raffaella e Brando? Lei spiazza: “Ho bisogno della mia libertà”.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati? Nelle ultime ore molti pensano che la storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia giunta al capolinea, anche se ormai da mesi la relazione tra i due appare abbastanza traballante. La coppia è nata a Uomini e Donne, e dopo un lunghissimo percorso in cui il tronista si è trovato più volte combattuto tra Beatriz d’Orsi e Raffaella, l’epilogo è stato quello che tutti conosciamo. Dopo poche settimane dall’uscita dal dating-show si sono rincorse le segnalazioni dei fan, furiosi nel vedere l’indipendenza con cui entrambi avevano preso la relazione.

Infatti, anche questa volta i fan si sono scagliati contro Raffaella Scuotto dopo che quest’ultima si è concessa una serata senza il fidanzato mostrando le immagini sui social. Secondo i fan, questo sarebbe sinonimo di una vita troppo divisa, e dopo i numerosi commenti ricevuti, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio ed è sbottata con una storia su Instagram. Andiamo a scoprire cos’ha scritto.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, lei sbotta sui social: “Libertà anche a distanza“

“Vedo che nel mondo c’è poca libertà personale quando si sta in una relazione, quindi è strano quando si vive la propria libertà anche a distanza“, ha detto Raffaella Scuotto, “Ho sempre ritenuto opportuno e necessario vivere la propria vita, sempre portando rispetto all’altra persona. Io lascio parlare“. La fidanzata di Brando Ephrikian (che si vociferava fosse incinta), è stanca di sentir parlare di crisi di coppia, e ha tenuto a far sapere ai fan che si può essere felici vivendo la relazione con indipendenza. L’ex tronista, intanto, è impegnato nel suo lavoro da dj e gira per tutta l’Italia per incontrare i fan, soprattutto adesso che è estate e gli eventi si fanno più frequenti.