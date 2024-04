Raffaella Scuotto e Brando, nessuna crisi dopo Uomini e Donne/ Lei lo raggiunge e…

Raffaella Scuotto e Brando, come procede la storia d’amore dopo Uomini e Donne

Raffaella Scuotto e Brando, dopo la scelta a Uomini e Donne, stanno continuando a vivere la loro storia d’amore senza telecamere. Essendo entrambi ancora molto giovani, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno alcuna intenzione di bruciare le tappe preferendo vivere, per ora, una storia a distanza. Brando, infatti, vive a Treviso e Raffaella a Napoli. I due, così, provano a vedersi ogni volta che ne hanno la possibilità. Dopo essere stata raggiunta a Napoli per trascorrere un weekend sereno anche in compagnia di Cristian Forti e Valentina Pesaresi, altra coppia nata a Uomini e Donne, Raffaella è rimasta nella propria città concedendosi una toccata e fuga a Roma per alcuni impegni professionali.

Uomini e Donne oggi 26 aprile 2024 non va in onda/ Appuntamento a lunedì con il nuovo capitolo su Ida e Mario

Brando, invece, è rimasto a Treviso uscendo con gli amici e concedendosi del tempo anche per allenarsi senza rinunciare a lanciare un messaggio a Raffaella come ha fatto quando, stanco del freddo, le ha proposto di prenotare una vacanza per Miami. Dopo essere stati lontani, tuttavia, la coppia si è finalmente riunita.

Mario Cusitore e Pierpaolo Siano dopo l'addio di Ida Platano a Uomini e Donne/ Uno in silenzio, l'altro...

Brando e Raffaella Scuotto: weekend insieme

Approfittando della Festività del 25 aprile, Raffaella Scuotto ha deciso di raggiungere Brando a Treviso. Ad aspettarla in stazione c’era proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha documentato l’arrivo della fidanzata con un video pubblicato su Instagram. I due, poi, hanno trascorso la serata in compagnia degli amici di Brando divertendosi come una coppia della loro età. Bellissimi e molto affiatati, Brando e Raffaella si stanno vivendo tranquillamente il sentimento nato a Uomini e Donne.

Per ora, la convivenza è ancora lontana come ha spiegato la stessa Raffaella sui social rispondendo alle domande dei fan. In futuro, tuttavia, la coppia non esclude di fare il grande passo della convivenza anche se, in agenda, c’è prima un viaggio insieme, possibilmente al caldo come desidera lo stesso Brando.

Sossio Aruta: "Rottura con Ursula Bennardo? Mai tradita!"/ "Arrivato all'esasperazione, tira frecciatine e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA