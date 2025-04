Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian allargano la famiglia?

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, insieme da un anno, sono pronti ad allargare la famiglia? A scatenare i rumors su una presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata una foto che è stata condivisa tra le storie di Instagram da Deianira Marzano insieme al commento di una follower. Raffaella e Brando hanno trascorso insieme la Pasqua a Napoli e, per l’occasione, hanno immortalato i vari momenti trascorsi insieme con tante foto che sono state pubblicate sui social da entrambi. Tra le tante foto, una scattata al tramonto ha attirato lo sguardo dei fan che si sono soffermati su un presunto pancino della Scuotto.

Nella foto in questione che potete vedere più in basso, Raffaella mostrerebbe delle forme più arrotondate, a detta dei fan che a Deianira Marzano hanno fatto notare la presenza del pancino che, tuttavia, sarà sicuramente dovuto alla prospettiva della foto stessa.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sempre più felici dopo Uomini e Donne

La segnalazione pubblicata da Deianira Marzano non è stata commentata da Brando e Raffaella Scuotto che preferiscono non dare seguito a tutte le voci che circolano. La coppia, tuttavia, dopo essere tornata insieme in seguito ad una crisi, è sempre più serena e felice. Dopo aver trascorso diversi giorni insieme a Napoli, Raffaella raggiungerà presto Brando a Treviso. La coppia, infatti, continua a vivere a distanza anche se, in futuro, non è da escludere la convivenza.

Nonostante vivano a chilometri di distanza l’uno dell’altra, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice riescono a trascorrere diverso tempo insieme in attesa di decidere se iniziare a convivere e, soprattutto dove. Per il momento, tuttavia, si preparano a vivere la seconda estate insieme.