La decisione dell'ex corteggiatrice arriva subito dopo l'annuncio in cui ha comunicato di aver lasciato l'ex tronista: la decisione

La notizia della loro separazione ha spiazzato non poco i fan, la coppia composta da Brando e Raffaella è sempre stata seguitissima fin da quando ha lasciato Uomini e Donne, ma adesso pare proprio che sia finita. Ad annunciare la rottura è stata l’ex corteggiatrice, che subito dopo ha condiviso una fotografia che lascerebbe intendere come sia intenzionata a lasciare l’Italia.

Attraverso i social ha voluto informare di essersi separata da Brando, spiegando come sentisse il bisogno di comunicarlo a chi ha sempre seguito lei e il ragazzo, visto che la relazione è nata in un programma televisivo. Poi ha detto di essere pronta a partire, mostrando la foto del passaporto.

Brando e Raffaella, dopo la rottura arriva la decisione di lei

Raffaella Scuotto nel lungo messaggio in cui ha annunciato la rottura con Brando ha lasciato intendere che sia stata lei a lasciare l’ex tronista, sottolineando come la cosa la faccia soffrire. Non ha spiegato dettagliatamente quali sono i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione, parlando solo di continui alti e bassi che non la facevano essere più serena. In una storia successiva, poi, ha chiesto consigli per una meta dove potrebbe organizzare un viaggio del suo compleanno.

Come si vede dall’immagine la Scuotto ha pubblicato anche la foto del suo passaporto, lasciando intendere che potrebbe decidere di lasciare l’Italia per una vacanza. Tempo fa aveva raccontato di aver rinnovato il documento di viaggio, proprio in vista di una vacanza con Brando. E adesso, per il suo compleanno, potrebbe decidere di partire sola, un modo per staccare la spina e ritrovarsi dopo tanta sofferenza. Non si sa dove abbia scelto di andare ne quando partirà, ma visto quanto è attiva sui social – con molta probabilità – comunicherà presto aggiornamenti.

Intanto, dopo l’annuncio della rottura con Brando, è tornata a parlare per rispondere alle tante voci che parlano di presunti tradimenti di lui, spiegando come resti incredula di ciò che si dice. Contestualmente ha detto di volere un grande bene a Brando e di continuare a sentirlo, spiegando come non smetterà di parlare di lui. Sebbene non abbia mai fatto riferimento alla parola “tradimento”, ha detto che quanto si dice dell’ex tronista è il frutto di un pensiero di una sola persona.

Stando alle sue parole, dunque, non ci sarebbero tradimenti alla base della rottura, ma altro. E proprio mentre i fan della coppia stanno facendo i conti con la brutta notizia della separazione, si è diffusa una nuova indiscrezione che riguarda Brando e Raffaella e che parla della possibilità che uno dei due partecipi alla prossima edizione del Grande Fratello, anche questa però sarebbe solo una voce che non ha alcuna conferma. Staremo a vedere.