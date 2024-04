Raffaella Scuotto: “Offesa per alcune foto e costretta a eliminarle”/ Lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Raffaella Scuotto di Uomini e Donne si sfoga su Instagram dopo aver ricevuto offese per alcune foto

È un duro sfogo quello che Raffaella Scuotto ha recentemente affidato al suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi diventata la scelta del tronista Brando Ephrikian, è finita nel mirino delle critiche, anche pesanti, del web a causa di alcune sue foto che sono poi state segnalate come contenuti inopportuni. Questo ha portato la 26enne napoletana a pubblicare un lungo messaggio nel quale si è detta stupita degli attacchi ricevuti e soprattutto da donne.

Pubblicando nelle stories proprio una di queste foto bannate, Raffaella Scuotto ha esordito: “Ho dovuto eliminarle perché ero in shadowban dal 10 aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perché le foto non avevano nulla in mostra, se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra!”

Raffaella Scuotto furiosa dopo le critiche ricevute: “Potrei essere vostra figlia, nipote…”

Dopo le spiegazioni dell’accaduto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato tutto il suo dissenso per quanto accaduto: “Quello che non capirò e condividerò mai però, sono coloro (nel mio caso soprattutto donne adulte) che sotto ogni mia foto, qualsiasi sia il contenuto, si divertono ad offendere una ragazza di 26 anni con una leggerezza imbarazzante.”

Infine, alle donne che l’hanno pesantemente criticata, nel messaggio dice: “Potrei essere vostra figlia, nipote, nuora, ma ciò non vi ferma dal pensarsi su due volte prima di scrivere qualsiasi caz*ata. Fortunatamente, la mia mamma, mia insegnato a fregarmene di questi commenti da quattro soldi che dicono molto di chi li pronuncia ma niente di chi li riceve. Mi fate sorridere. Vi auguro di avere una figlia, nipote, abbastanza forte perché con delle donne come voi, il mondo ne ha proprio bisogno.”

