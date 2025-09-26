Raffaella Scuotto cambia vita e annuncia l'importante novità con un toccante post sui social: le parole dell'ex Uomini e Donne.

Una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate degli ultimi anni è sicuramente Raffaella Scuotto che, durante il trono di Brando Ephrikian, si è fatta apprezzare per il suo carattere forte e diretto, ma anche per la sua sensibilità. Quello di Raffaella a Uomini e Donne è stato un percorso lungo, intenso ma anche molto emozionante che si è concluso con la scelta di Brando che ha deciso di cominciare una relazione proprio con lei. Una storia vissuta intensamente da entrambi, nonostante la lontananza, e seguitissima dai fan sui social. Dopo una prima crisi, i due erano tornati insieme a qualche mese fa hanno annunciato la rottura definitiva.

Brando e Raffaella hanno scelto di percorrere strade separate e anche sui social non ci sono indizi che facciano pensare ad un rapporto amichevole tra i due. Raffaella, così, ha deciso di chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita aprendone un altro che è cominciato ufficialmente ieri.

Raffaella Scuotto e il trasferimento a Milano dopo Uomini e Donne: il toccante messaggio

Non è stato facile per Raffaella Scuotto lasciare Napoli, la sua città, ma soprattutto la sua famiglia a cui è fortemente legata. A svelarlo è lei stessa che, nel giorno della sua partenza per Milano, ha affidato a Instagram un lunghissimo messaggio in cui spiega di aver trovato la forza di dare una svolta alla propria vita pur essendo serena, ma non appagata. “Me ne vado dalla mia città in uno dei periodi più belli della mia vita e forse, è proprio questo che rende tutto più difficile ma coraggioso allo stesso tempo”, ha scritto Raffaella.

“Ad un certo punto della vita però, mi sono svegliata, guardata allo specchio e mi sono chiesta: sei fiera della persona che sei? Ho visto una persona fiera di quello che è ma non appagata. Non sentirmi appagata, nonostante stessi vivendo un periodo meraviglioso, ha fatto nascere in me il bisogno di rincorrere quella piccola parte razionale che mi consigliava di spiccare il volo”, scrive ancora Raffaella che ha deciso di farlo per la sorellina Titti, per i genitori, i fratelli, gli amici ma soprattutto per se stessa.