Raffaella Scuotto ripercorre l'avventura vissuta a Uomini e Donne e svela cosa ha pensato la prima volta che ha visto Brando.

Dalla partecipazione di Raffaella Scuotto a Uomini e donne è passato più di un anno e la storia d’amore tra l’ex corteggiatrice e Brando Ephrikian è finita ma i fan continuano a seguire l’ex coppia che sui social continua a pubblicare molti contenuti. Nonostante sia passato del tempo dalla sua avventura a Uomini e donne, i fan vanno sempre a caccia di nuovi dettagli ed oggi a svelarli è la stessa Raffaella Scuotto che si è raccontata ai microfoni del format della pagina Instagram “elite_qualityhair” svelando cosa ha provato quando è entrata nello studio di Uomini e Donne fino al primo incontro con Brando.

Nella lunga chiacchierata, Raffaella Scuotto spiega che Uomini e Donne le ha cambiato la vita non solo perché le ha permesso di conoscere Brando e di vivere una bellissima storia con lui ma anche perché le ha dato la possibilità di cominciare a lavorare con i social.

Raffaella Scuotto e il primo incontro con Brando a Uomini e Donne

“All’inizio non sai cosa aspettarti perché è stata la mia prima volta in tv e non sapevo come aspettarmi”, racconta Raffaella Scuotto svelando che, inizialmente, non sapeva come gestire le critiche di fronte alle quali è riuscita a reagire grazie alla consapevolezza di se stessa. “Mi sono sempre mostrata per quella che sono”, svela l’ex corteggiatrice che, poi, ricordando il primo giorno a Uomini e donne, dice – “Quando dovevo effettivamente presentarmi per la prima registrazione, ho preso la mia valigia e ho detto ‘ma dove sto andando?’. Poi ho detto vabbè vado”, ricorda.

Sul primo incontro con Brando: “All’inizio volevo scappare. Esteticamente mi piaceva ma io non guardo il lato estetico. Mi colpisce il carattere e quando l’ho visto così attento ho pensato che fosse più maturo della sua età. Immagina che siamo stati nel programma sette mesi e siamo stai insieme solo per mezz’ora a settimana. Poi ci siamo conosciuti fuori”, dice ancora Raffaella ripercorrendo le tappe della sua storia d’amore oggi finita.