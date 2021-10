Raffaelle Fico/ Confronto con Valentina Colombi ex fidanzata di Piero Neri al Grande Fratello Vip?

Dopo la felicità della scorsa settimana per aver ricevuto un messaggio aereo dal suo fidanzato e 100 rose rosse, Raffaella Fico si è spenta. A differenza delle altre gieffine non parla molto della sua vita privata, difatti è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come single, solo dopo ha dichiarato di essere fidanzata da un mese e mezzo con Piero Neri che oltretutto è anche amico di Gianmaria Antinolfi. In questo momento si ha l’impressione che Raffaella Fico abbia giocato le sue carte tutte in una puntata, tirando fuori di nuovo la storia con l’ex calciatore Mario Balotelli, la difficoltà di far “riconoscere” sua figlia, le lotte per dargli un padre che non è presente al 100%.

Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ "Operaio? Per lei già aereo e rose"

Adesso pare che con Piero Neri abbia trovato il vero amore, ma la showgirl non è a conoscenza della bomba mediatica che in questi giorni si sta abbattendo su di lei e il suo compagno.

Raffaella Fico: incontrerà Valentina Colombi per fidanzato Piero Neri?

Lunedì Raffaella Fico ha votato Nicola perché si parlano poco, lo stesso motivo ha spinto Miriana a votare la showgirl, è la persona con cui la ex di Non è la Rai ha meno confidenza. Anche Gianmaria l’ha nominata perché l’ha vista spenta. La sua presenza dentro la Casa non entusiasma gli utenti, qualcuno la giudica “di troppo”.

Raffaella Fico/ Troppo persa nell’amore per Piero Neri per pensare al Grande Fratello Vip? La nomination...

Qualcuno potrebbe mettere al centro del gossip di nuovo la Fico e a farlo è Valentina Colombi, l’ex fidanzata di Piero Neri che a quanto pare non avrebbe mai interrotto i rapporti con la donna. La Fico è a conoscenza di questo particolare? Il Grande Fratello vorrà indagare sulla questione sentimentale della Fico e probabilmente potrebbe avere un confronto con Valentina che sulle pagine del settimanale Chi ha dichiarato che Piero Neri è ancora innamorato di lei. La Fico è all’oscuro di tutto? Già nella scorsa puntata le “Grandi sorelle” avevano affermato che il suo era solo un fidanzamento di interesse.

Raffaella Fico da Mario Balotelli a Piero Neri/ La sua vita privata al centro del Grande Fratello Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA