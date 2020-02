Raffaello Mazzoni/ Il “tradimento” di Angelica Preziosi lo manda in crisi… (La pupa e il secchione)

Raffaello Mazzoni ha avuto la possibilità di rivedere la madre nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione 2020. Coccole in più per l’intellettuale sensibile del programma, che ha viziato anche gli altri concorrenti con qualche leccornia da gustare. Vista la presenza della mamma, Angelica Preziosi ha voluto ribadire un concetto: fra lei e Raffaello c’è solo amicizia. Intanto la coppia becca un sette durante la prova musicale, ma solo per lo sforzo. Raffaello, vestito con la giacca leopardata, non riesce proprio del tutto a centrare il bersaglio. Il 7 comunque è assicurato, più per lo sforzo che per effettiva abilità. Dopo una serata trascorsa ad allenare sulla cultura sia Angelica che Marco, Mazzoni si è ritrovato a fare i conti con un po’ di sentimenti avversi nei confronti del Pupo. “Sono leggermente geloso”, ha detto, “ho paura che possa formare un legame così speciale anche con qualcun altro”. Questo senza nulla togliere alla fiducia che ha nei confronti della ragazza, anche perchè sa bene come Marco non rappresenti proprio il suo tipo di uomo ideale. “A volte ho un attimo di confusione perchè…. Credo che forse mi sto innamorando di Angelica”, ha detto poi dopo la prova cultura, quando la ragazza si è avvicinata ancora di più al modello.

RAFFAELLO MAZZONI: “ANGELICA LA MIA DONNA IDEALE”

Niente stiratura per Raffaello Mazzoni, che durante la scorsa puntata de La Pupa e il Secchione 2020 non è riuscito a brillare agli occhi della Marchesa d’Aragona. Messo alla prova con il ferro da stiro, il ricercatore medico è stato uno dei Secchioni Peggiori. Persino rispetto ad Andrea Santagati, che per una volta ha dimostrato di possedere doti nascoste. Forse la colpa di Mazzoni è più che altro da attribuire ad Angelica Preziosi, raggiunta dal modello Marco proprio durante il suo test. “Mazzoni si è impallato”, ha notato persino Carlotta Cocina, anche se il ricercatore ha comunque cercato di rimanere concentrato il più possibile. “Sono il più scarso, porca tr***”, ha detto pensando di non essere visto e dopo aver ricevuto solo un 6 per le sue abilità con il ferro da stiro. Il momento più down però è arrivato poco dopo, quando parlando con Angelica si è ritrovato con i pantaloni strappati. Il discorso Angelica & sentimenti è stato ripreso anche in un secondo momento, quando la ragazza ha preferito andare ad allenarsi con Marco piuttosto che rimanere con il suo Secchione. A quel punto, sostenuti da tutto il gruppo, i due ragazzi hanno parlato con chiarezza dei propri sentimenti. “Angelica ha tutte le caratteristiche della mia donna ideale. E’ dolce, sensibile, bionda con gli occhi azzurri. Posso dire che la amo in tutta la sua essenza”, ha detto il ricercatore. Peccato che da parte della Preziosi ci sia sempre un due di picche clamoroso. Clicca qui per guardare il video di Raffaello Mazzoni e Angelica Preziosi. Dopo essere stati scelti dalla coppia vincitrice, Mazzoni e Angelica sono riusciti a superare il test finale e hanno mandato a casa Maestri e Marco, per la gioia del ricercatore.

