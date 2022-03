Raffaello Tonon attacca Soleil Sorge “Serpente a sonagli”/ “Donne del GF Vip felici…”

La seconda parte della puntata di Mattino 5 dell’11 marzo è stata dedicata alla semifinale del Grande Fratello vip 2021. Tanti gli argomenti affrontati da Federica Panicucci con i suoi ospiti tra cui anche il ritorno nella casa di Soleil Sorge dopo l’eliminazione ad un passo dalla finalissima. Dopo un momento dedicato a Miriana Trevisan e a Biagio D’Anelli, la Panicucci ha trasmesso un filmato mostrando l’atteggiamento sereno con cui Soleil Sorge ha affrontato le altre donne della casa che, a detta di Barù, sono state felici della sua eliminazione.

Mila Suarez: “Soleil falsa, tremenda, calcolatrice”/ “Alex Belli usato per teatrino”

Maria Monsè, in collegamento da Roma con Federica Panicucci, ha difeso Soleil Sorge descrivendola come una persona dolce e gentile e attaccando le altre donne della casa tra cui Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassiè e Manila Nazzaro, ree di essere molto invidiose della Sorge. A difendere le donne del Grande Fratello Vip attaccando, invece, Soleil Sorge è Raffaello Tonon.

Grande Fratello Vip 2021, pagelle semifinale/ Barù trionfa, Signorini "tradito" da Soeil, Sophie eliminata

Raffaello Tonon attacca Soleil Sorge

Raffaello Tonon difende le donne della casa del Grande Fratello Vip e la loro reazione di fronte all’eliminazione di Soleil Sorge. “Bisognerebbe dare loro un cavalierato al lavoro perchè alcune sono state sei mesi dentro con un serpente a sonagli di quel genere. C’è da impazzire” – afferma Tonon. “E’ la falsità fatta persona ed è pesante come una roulette. Non sono delle rosicone, si sono liberate di un peso“, aggiunge l’opinionista.

“Sono tutte invidiosa di Soleil”, replica Maria Monsè che difende non solo la Sorge, ma anche Alex Belli. “Hanno un cuore d’oro e sono delle persone che hanno una sensibilità superiore a tanti altri. Li ho vissuti e sono delle belle persone con un cuore d’oro. Non sono delle persone fredde e calcolatrici come volete farle passare”, conclude la Monsè.

Gf vip, Sonia Bruganelli promuove Soleil Sorge/ "L'unica che possa fare TV"

© RIPRODUZIONE RISERVATA