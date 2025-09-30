Raffaello Tonon lancia un durissimo attacco a Belen Rodriguez dopo le ultime dichiarazioni della showgirl nel corso di un'intervista

Raffaello Tonon lancia un attacco molto duro a Belen Rodriguez. L’ex concorrente del Grande Fratello, nelle ultime ore, sta facendo discutere per le parole utilizzate contro la celebre showgirl e conduttrice a seguito di alcune dichiarazioni di quest’ultima. A scatenare l’intervento di Tonon è stata una frase detta da Belen nel corso di un’intervista rilasciata in un’intervista a Il Corriere in risposta a una domanda sugli attacchi che subisce quotidianamente sul web: “Gli hater li capisco: faccio la bella vita, ho una casa stupenda, un fisico pazzesco. Ci sta l’invidia!”, le sue parole.

Una risposta che ha colpito particolarmente (e in modo negativo) Tonon, al punto tale da intervenire personalmente attraverso il suo profilo Instagram, dove ha postato le parole in questione di Belen e ha poi fatto la sua aspra considerazione.

Raffaello Tonon replica alle parole di Belen Rodriguez e lancia alla showgirl un attacco con parole durissime

“Tranne il fisico, tutto il resto c’è perché ci sono i fans, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna.”, ha esordito Tonon, continuando con parole ancor più dure: “Qualora la modestia, facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe ad essere quello che è: una straf*ttente miracolata.” L’ex gieffino ha dunque tenuto a sottolineare che tra l’ironica e la tracotanza c’è un limite molto labile, che “è conosciuto da chi, oltre al fisico spaziale e la casa stellare, ha un cervello, nulla più, un cervello.” Parole molto forti, che hanno spiazzato anche una parte del web e, alle quali, al momento in cui scriviamo, non c’è stata alcuna risposta da parte di Belen Rodriguez.

